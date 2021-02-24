Урбанист объяснил лидерство Краснодара в рейтинге комфортных городов

Краснодар опередил Москву и Санкт-Петербург в рейтинге наиболее комфортных российских городов благодаря сочетанию нескольких факторов: здесь достаточно высокие зарплаты с относительно недорогой жизнью и очень хорошие условия для жизни. Об этом "Российской газете" рассказал управляющий партнер института территориального планирования "Урбаника" Федор Коньков.

Ранее сообщалось, что Краснодар признан самым комфортным городом в стране. При этом он опередил Санкт-Петербург и Москву, которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

"Краснодар самый быстрорастущий город страны: за 15 лет он вырос вдвое, и это говорит о его привлекательности", - отметил Коньков.

Что касается Сургута и Тюмени, которые вошли в тройку самых комфортных городов, эксперт объяснил это высокими доходами местных жителей, работа которых связана с добычей нефти.

"Там высокие доходы, хорошее благоустройство, там много торговых центров, при этом доступная жизнь: жилье, продуктовая корзина и прочее. Да, в этих регионах холодно, но остальные показатели у них высокие", - добавил Коньков.