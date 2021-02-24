Крымские общественности и власти предложили создать на западном побережье республики две особо охраняемые природные территории - в селах Уютном и Поповке Сакского района. Это позволит спасти от уничтожения уникальные золотые пляжи.

По словам поддержавшего инициативу депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, таким образом можно, в частности, обеспечить сохранение краснокнижных растений, ландшафта и экосистемы (растений песчаных почв, дюн) западного Крыма, а также запретить строительство в водоохранной зоне.

- В селе Уютном, несмотря на усилия местной администрации и республиканской власти, не удается ограничить застройку прибрежной зоны, - посетовал парламентарий.

Бальбек констатировал, что вразрез с нормами и Водного, и Земельного кодексов РФ коммерсанты продолжают застраивать многоэтажными домами и гостиницами побережье западного Крыма, которое славится уникальными золотыми песками.

- Эта варварская застройка уничтожает псаммофитные растения, которые благодаря корневой системе удерживают песок от вымывания и формируют дюны, - пояснил депутат. - Она разрушает эти растения, а следовательно, и пляжи. Не менее пагубна для песков и тяжелая техника, которую для выравнивания пляжных территорий задействуют их пользователи. Мы видим, что существующие запреты не позволяют защитить уникальные пляжи, а их сохранение - наш долг перед будущими поколениями. Единственным механизмом является утверждение статуса особо охраняемых природных территорий. Это позволит найти баланс между интересами бизнесменов и крымчан, выступающих за сохранение природного ландшафта.

С инициативой создания сети ООПТ выступила группа экоактивистов из Сакского района. По словам одного из них, Константина Лагонина из села Уютного, о таком статусе для местного пляжа он задумался в 2019 году, когда в ста метрах от уреза воды началось строительство.

- А оно приводит к изменению профиля пляжа, усилению на него волнового воздействия и в конечном итоге к сокращению его площади, - констатировал общественник. - Известный ученый, доктор географических наук, академик Российской экологической академии Юрий Горячкин в своих работах указывает, что с 30-х годов прошлого века береговая линия в соседней Евпатории сократилась везде, где велась застройка. Кое-где пляжей просто не осталось. Это угрожает и нам.

Экоактивист из Поповки Евгения Стельмахова поясняет, что целесообразно было бы создать "золотой пояс Западного Крыма" - сеть ООПТ, которая бы растянулась вдоль побережья от Уютного вплоть до косы Беляус в Черноморском районе. В нее вошел бы и природный парк Ойбурский рядом с одноименным озером на территории Штормовского сельского поселения. По словам Стельмаховой, обосновать создание парка до 1 сентября этого года должна комплексная экологическая экспертиза. Затем будет принято само решение о его создании. Отметим, что на территории проектируемого парка произрастает более 570 видов высших сосудистых растений, в том числе 14 особо охраняемых, редких не только для Крыма, но и для всего Черноморского побережья. Кроме того, в районе озера обитает 18 видов редких птиц, занесенных в Красные книги России и Крыма. Инициативу создания Ойбурского парка поддержал известный телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов.

- "Золотой пояс Западного Крыма" включал бы в себя всю литодинамическию ячейку нашего побережья, от Евпаторийского мыса до озера Донузлав, а также мыс Беляус, - рассказывает Стельмахова. - Природа создала эти пляжи так, чтобы они существовали и не деградировали. Увы, некоторые пользователи пляжных территорий для увеличения коммерческой площади взялись их выравнивать, фактически распахивая дюны. После такой распашки и после сгребания дюн с этих пляжей стало выдувать мелкий песок, обладающий, кстати, бальнеологическими свойствами. Другая острая проблема - раскатка дюн квадроциклами.

Оценивая инициативу экоактивистов, замначальника управления - завотделом охраны ООПТ минприроды Крыма Виктория Стрельцова напомнила, что для того, чтобы природной территории присвоили статус особо охраняемой, необходимо подготовить ее комплексное экологическое обследование.

- Выяснить, что это за территория, какие там растения, почему ее нужно охранять, - пояснила она. - Разумеется, минприроды РК за то, чтобы сохранить пляжи. Но ООПТ - это особый режим, а режим - это определенные ограничения, которые потребуют согласования с органами исполнительной власти и заинтересованными лицами.

Вместе с тем замглавы крымского минсельхоза Сергей Петелин выразил уверенность в возможности создания ООПТ такой формы, которая бы устроила все стороны.

- Например, соленые озера в границах планируемых ООПТ могут быть полезны в рыбохозяйственных целях, - отметил он. - Но я уверен, что в ходе дискуссии мы сможем найти такую форму, которая позволит сочетать на особо охраняемых природных территориях и хозяйственную, и природоохранную деятельность.

Примечательно, что в конце прошлого года решение о создании особо охраняемой природной территории местного значения "Золотой пляж" принял горсовет Феодосии. Инициативу спровоцировало скандальное строительство весной 2019 года, когда один из пользователей пляжа, планируя разместить там кафе площадью 300 квадратных метров, начал бурить берег для установки винтовых свай. Впоследствии эти работы свернули.

Инициатор создания феодосийского ООПТ, руководитель местной общественной организации "Берег" Андрей Пашук уточнил, что документ вступит в силу в этом году 1 сентября.

- "Золотой пляж" - это пляжная территория протяженностью четыре с половиной километра, - пояснил он.

Ранее феодосийские экоактивисты заявили, что на территории береговой полосы Феодосийского залива Черного моря и на прибрежных участках соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь произрастают особо охраняемые растения, в том числе занесенные в Красные книги России, Крыма, Черного моря и Европейский красный список. По словам Пашука, многочисленные обращения к местным властям не давали результата. Процесс сдвинулся с мертвой точки после того, как экоактивисты записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. .

Официально

Максим Солонецкий, замминистра курортов и туризма РК:

- В границах Уютненского сельского поселения Сакского района расположен участок морского побережья протяженностью 4,3 км. В 2020 году на нем функционировали три благоустраиваемых пользователями пляжа протяженностью 500, 700 и 800 метров. Там в сезон организованы дежурства матросов-спасателей и регулярно проводится уборка мусора, что дает туристам возможность бесплатного, безопасного и организованного отдыха. Признание этих территорий ООПТ будет препятствовать функционированию пляжей как рекреационной и туристической зон. У нас возникает вопрос: кто будет обеспечивать безопасность людей в воде и проводить уборку пляжей в случае создания там ООПТ. Сейчас на не закрепленных за пользователями участках побережья располагаются на отдых автотуристы, которые оставляют после себя много мусора. Организовать его уборку проблематично.

Компетентно

Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук, председатель Крымской республиканской ассоциации "Экология и мир":

- Природоцентризм - вот что должно быть основой нашей деятельности. Надо сохранить уникальные золотые пески, протянувшиеся на 150 километров от поселка Николаевка в Симферопольском районе до побережья Черноморского района. Эти уникальные пляжи необходимо сохранить в том виде, в каком их создала природа. Меня потрясает нынешнее варварское отношение к этим природным богатствам: мы пилим сук, на котором сидим.

Александр Рудык, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ имени В. И. Вернадского:

- Территории некоторых пляжей Западного Крыма сейчас сокращаются, ухудшается состояние флоры и фауны, которая там обитает. К примеру, на мысе Евпаторийском, у побережья в селе Витино Сакского района пляжи за 30-50 лет сократились на 15 и даже на 50 метров. В отдельных районах этот процесс возобновимый: в одни годы пляж смывается, в другие намывается. Но на природный фактор накладывается антропогенный, то есть деятельность человека. Создание сети ООПТ вдоль побережья Западного Крыма позволит комплексно управлять этими территориями и сохранить не только ширину пляжей, но и их экологическое состояние.