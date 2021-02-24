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24.02.2021 13:27
Рубрика: Власть

Единственный в мире образец современного легкого танка показали в ОАЭ

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Фото: Пресс-служба Курганмашзавода Фото: Пресс-служба Курганмашзавода
Фото: Пресс-служба Курганмашзавода

На 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах холдинг "Высокоточные комплексы" ГК Ростех показал новейший легкий плавающий танк "СПТП "Спрут-СДМ1". На выставке техника представлена в виде модели, наглядно демонстрирующей ее внешний вид и функционал, сообщает пресс-служба "Курганмашзвода".

- Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищенности, маневренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены, в чем могут убедиться военные зарубежных стран в ближайшие дни на выставке в ОАЭ", - отмечает исполнительный директор разработчика и производителя Петр Тюков.

Фото: Пресс-служба Курганмашзавода
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Созданный на курганском заводе "Спрут-СДМ1" оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 километров.

Боевая машина имеет информационно-управляющей системой шасси. Новейший комплекс связи с частотной модуляцией и техническим маскированием передачи обеспечивает интеграцию в системы управления, в том числе автоматизированные.

Шасси оснащено высокоэффективной независимой гидропневматической подвеской с системой изменяемого клиренса. Все это обеспечивает решение сложных тактических задач, в частности, разведки, действия в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград сходу, морские десантные операции, действия в лесисто-болотистой, горной местности и северных районах, контроль территории в операциях по поддержанию мира и во внутренних вооруженных конфликтах.

По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению СПТП "Спрут-СДМ1" унифицирована с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 - по воде.

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