На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду

В Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента с детской хоккейной командой, автобус с которой попал в снежную ловушку под Южноуральском. Как выяснилось, эвакуацию спортсменов организовали инспекторы ГИБДД, в январе уже спасшие автобус с детьми от лобового столкновения на трассе, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Автобус с 20 юными хоккеистами из Златоуста вчера остановили на первом километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Инспекторы ДПС предупредили водителя о буране, опасности снежного заноса и рекомендовали переждать непогоду в городе. Он пообещал, что выполнит рекомендации. Однако в 23.30 в дежурную часть поступила информация о том, что автобус с хоккеистами застрял в сугробе под Южноуральском.

Полицейские вместе с волонтерами сразу же отправились на поиски и обнаружили автобус на 10 километре автодороги. Как оказалось, водитель автобуса все-таки решил прорываться через буран домой в Златоуст.

Извлечь автобус из снега без спецтехники оказалось невозможно. Детей и водителя пересадили в автомобили волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Примечательно, что сотрудниками ГИБДД, организовавшими эвакуацию, оказались инспекторы ДПС Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков, которые 4 января, сопровождая автобус с юными спортсменами, приняли удар встречной машины на свой патрульный автомобиль и тем самым спасли от лобового ДТП детей.

Как уже сообщала "РГ", позже полицейские были отмечены почетными грамотами губернатора.