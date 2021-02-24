В Тюменской области от гаффской болезни скончался пациент

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили смерть пациента, который на прошлой неделе поступил в ОКБ № 2 с подтвержденной гаффской болезнью. Это первый подобный случай в регионе с момента регистрации заболевания.

- Несмотря на усилия врачей, мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался. К сожалению, токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний, сказались также возрастные особенности, - пояснила "РГ" пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Напомним, что в середине февраля в Тюмень с подозрением на гаффскую болезнь госпитализировали двух жителей деревни Ишменевой Тобольского района. Диагноз токсического заболевания вскоре подтвердили. "Вчера в областную больницу № 3 в Тобольске доставили еще одного мужчину уже из Ачир с похожими симптомами. В настоящее время он проходит необходимое обследование", - также отметила Александра Малыгина.

Рыбалка на озере близ населенных пунктов в Заболотье временно запрещена. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, водорослей, почвы, а также рыбы, которой по предварительным данным отравились сельчане. Оперативному штабу поручено разработать рекомендации по профилактике гаффской болезни и подготовить материалы для проведения мониторинга по определению состояния поверхностных водоемов.

К гаффской болезни в Западной Сибири, конечно, не привыкли, тем не менее, вышеописанный случай не единичный. Как рассказала главный внештатный токсиколог Тюменской области Ирина Чайковская, впервые на территории заболевание с экзотическим названием зафиксировали в 2000-м году у 28 рыбаков из Нариманова в Тюменском районе. Тогда госпитализировали 16 человек, пятеро из них были в крайне тяжелом состоянии. Второе массовое отравление произошло в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тобольского района: двоим из восьми пострадавших подключали искусственную почку и аппарат ИВЛ. Тогда около двух тонн карася, выловленного в местном озере Андреевском для реализации в Югре, Челябинске и Перми, в срочном порядке утилизировали.

Гаффская болезнь "ходит по свету" с 1924 года. Изначально ее диагностировали у рыбаков лагуны Фриш-Гаф в южной части Балтийского моря, откуда она и взяла свое название. Далее с интервалом в 10-15 лет встречалась в разных регионах России: в 1984-85 и 1997-98 годах ее фиксировали в Новосибирской области, болезнь со схожей клинической картиной регистрировали в Бурятии, Курганской области, Хабаровском крае. Знают про подобное отравление и в Америке.

- Специалисты, участвовавшие в ликвидации вспышек болезни, как в России, так и за ее пределами, отмечали, что раньше людей или параллельно с ними начинали болеть домашние кошки, собаки, утки, которых кормили рыбой из местных водоемов, - заострила внимание Чайковская.

Ачирцы, например, заявляли про падеж как минимум 70 деревенских собак и замор рыбы в озере Андреевском.

Причиной болезни главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо называет речной хвощ, сине-зеленые водоросли и паразитирующий на некоторых видах злаков грибок спорынья. Все они содержат алкалоиды. Рыба, которая ими питается, в своей жировой ткани накапливает токсины. Даже в наше технологичное время установить их до сих пор не смогли ни в одном научном центре.

Чтобы избежать трагедий, эксперты настаивают на профилактике: заметили мертвую рыбу, странное поведение животных, сразу сообщите в соответствующие организации и, естественно, прекратите вылов, иначе последствия будут самыми неприятными.

Кстати

Гаффская болезнь - острое пищевое отравление, связанное с токсическими продуктами, накапливающимися в рыбе. Сопровождается мышечными болями по всему телу, но особенно в области поясницы, груди, конечностях. Иногда приводит к полной обездвиженности. Поражает мочевыделительную систему. В качестве осложнения дает острую почечную недостаточность. Приступы могут возобновляться при переохлаждении, тяжелом физическом труде, принятии алкоголя. От человека к человеку не передается. Это заболевание до сих пор не изучено. Единственное, что могут сделать врачи, - снять симптомы. У переболевших ранее рыбаков Тюменской области на контрольном обследовании последствий не обнаружили.