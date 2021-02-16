Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни

Не исключено, что гаффской болезни у пациентов все же нет, как это было, например, в октябре 2020 года. Тогда, рассказала официальный представитель депздрава, заболевание заподозрили у жителя поселения Иземеть, но по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.
Напомним, в 2019 году случай редкой болезни был зафиксирован в отдаленной деревне Ачиры Тобольского района. Тогда десять человек были госпитализированы в токсикологическое отделение ОКБ №1.
При этом недуге поражаются разные органы и системы. Пациентам с легкой степенью назначают инфузионную терапию, чтобы вывести токсин из организма. По показаниям - препараты для улучшения функций органов, которые пострадали из-за токсина.
Летальных случаев удалось избежать, но состояние двух пострадавших оказалось тяжелее прочих: у обоих была полиорганная недостаточность, они были подключены к аппарату "искусственная почка" и ИВЛ.
Причиной специалисты изначально называли рыбу, которую местные жители ловили в озере Андреевское и ели. Лабораторные исследования это подтвердили.
В 2020 году в тех краях вновь зафиксировали заболевание. И вновь - у жителей деревни Ачиры: два человека были госпитализированы с диагнозом алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия.
"С 10 по 12 февраля они в составе бригады обеспечивали подготовку и вылов рыбы на озере Андреевском для ежеквартального мониторинга. Один из пациентов подтвердил факт употребления этой рыбы в пищу", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты взяли пробы рыбы, береговой растительности, донных отложений, почвы из озера - все они соответствовали нормам по содержанию пестицидов. А вот пробы водорослей показали превышение по кишечной палочке. В воде нашли избыток железа, марганца.
Гаффская болезнь мало изучена, она спонтанно возникает среди хищных рыб, некоторых животных и птиц, которые ею питаются. Зараженная рыба токсична для людей. Чтобы обезопасить себя от недуга, нужно всего лишь отказаться от покупки продуктов у частников в местах несанкционированной торговли.