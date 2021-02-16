Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни

Новости

Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто" 07:47
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink 07:33
Аномально холодная погода установилась в Мексике и на юге США 07:28
В Британии открылись первые карантинные отели 07:22
Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки 07:00
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования 07:00
Россиянам предложили работу в Clubhouse 07:00
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявили коронавирус 06:49
В Перу почти 500 чиновников тайно вакцинировались от COVID-19 06:48
Циклон подарил два выходных школьникам Комсомольска-на-Амуре 06:36
Эксперт объяснила, от каких полезных продуктов быстро растет живот 06:35
В МВД обозначили требования к автомобилям при прохождении техосмотра 06:06
За счет бюджета повысят "цифровую" квалификацию 80 тысяч преподавателей 06:00
На Кубе перехватили скоростной катер с тонной марихуаны на борту 05:47
Власти Чехии анонсировали возобновление занятий в школах страны 05:38
Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты 05:31
Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19 05:31
В США из-за похолодания закрыли пять аэропортов 04:49
В Канаде запустят программу по масштабному выкупу оружия у граждан 04:48
Роспотребнадзор: Пациентов с ОРВИ стало больше в 12 регионах страны 04:39
На севере Мексики 4,7 миллиона человек остались без электричества 04:22
Невролог рассказал об опасности звона в ушах 04:14
Тысячи доз вакцины могут испортиться в Техасе из-за вызванных морозами проблем 04:08
В Израиле с 21 февраля начнется вторая фаза выхода из карантина 03:34
Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 07:36
Рубрика: Общество

Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни

Текст: Татьяна Воробьева
В приемное отделение Областной больницы №3 в Тобольске доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. "Им проводят комплексную диагностику. На момент осмотра состояние пациентов было удовлетворительным. Окончательный же диагноз станет известен после всех исследований, которые потребуют времени", - пояснила "РГ" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Не исключено, что гаффской болезни у пациентов все же нет, как это было, например, в октябре 2020 года. Тогда, рассказала официальный представитель депздрава, заболевание заподозрили у жителя поселения Иземеть, но по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.

Напомним, в 2019 году случай редкой болезни был зафиксирован в отдаленной деревне Ачиры Тобольского района. Тогда десять человек были госпитализированы в токсикологическое отделение ОКБ №1.

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
Названа причина "гаффской болезни" в тюменской деревне

При этом недуге поражаются разные органы и системы. Пациентам с легкой степенью назначают инфузионную терапию, чтобы вывести токсин из организма. По показаниям - препараты для улучшения функций органов, которые пострадали из-за токсина.

Летальных случаев удалось избежать, но состояние двух пострадавших оказалось тяжелее прочих: у обоих была полиорганная недостаточность, они были подключены к аппарату "искусственная почка" и ИВЛ.

Причиной специалисты изначально называли рыбу, которую местные жители ловили в озере Андреевское и ели. Лабораторные исследования это подтвердили.

В 2020 году в тех краях вновь зафиксировали заболевание. И вновь - у жителей деревни Ачиры: два человека были госпитализированы с диагнозом алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия.

"С 10 по 12 февраля они в составе бригады обеспечивали подготовку и вылов рыбы на озере Андреевском для ежеквартального мониторинга. Один из пациентов подтвердил факт употребления этой рыбы в пищу", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В Тюменской области ограничили торговлю рыбой из-за "гаффской болезни"

Специалисты взяли пробы рыбы, береговой растительности, донных отложений, почвы из озера - все они соответствовали нормам по содержанию пестицидов. А вот пробы водорослей показали превышение по кишечной палочке. В воде нашли избыток железа, марганца.

Гаффская болезнь мало изучена, она спонтанно возникает среди хищных рыб, некоторых животных и птиц, которые ею питаются. Зараженная рыба токсична для людей. Чтобы обезопасить себя от недуга, нужно всего лишь отказаться от покупки продуктов у частников в местах несанкционированной торговли.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии