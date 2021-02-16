Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни

В приемное отделение Областной больницы №3 в Тобольске доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. "Им проводят комплексную диагностику. На момент осмотра состояние пациентов было удовлетворительным. Окончательный же диагноз станет известен после всех исследований, которые потребуют времени", - пояснила "РГ" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Не исключено, что гаффской болезни у пациентов все же нет, как это было, например, в октябре 2020 года. Тогда, рассказала официальный представитель депздрава, заболевание заподозрили у жителя поселения Иземеть, но по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.

Напомним, в 2019 году случай редкой болезни был зафиксирован в отдаленной деревне Ачиры Тобольского района. Тогда десять человек были госпитализированы в токсикологическое отделение ОКБ №1.

При этом недуге поражаются разные органы и системы. Пациентам с легкой степенью назначают инфузионную терапию, чтобы вывести токсин из организма. По показаниям - препараты для улучшения функций органов, которые пострадали из-за токсина.

Летальных случаев удалось избежать, но состояние двух пострадавших оказалось тяжелее прочих: у обоих была полиорганная недостаточность, они были подключены к аппарату "искусственная почка" и ИВЛ.

Причиной специалисты изначально называли рыбу, которую местные жители ловили в озере Андреевское и ели. Лабораторные исследования это подтвердили.

В 2020 году в тех краях вновь зафиксировали заболевание. И вновь - у жителей деревни Ачиры: два человека были госпитализированы с диагнозом алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия.

"С 10 по 12 февраля они в составе бригады обеспечивали подготовку и вылов рыбы на озере Андреевском для ежеквартального мониторинга. Один из пациентов подтвердил факт употребления этой рыбы в пищу", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты взяли пробы рыбы, береговой растительности, донных отложений, почвы из озера - все они соответствовали нормам по содержанию пестицидов. А вот пробы водорослей показали превышение по кишечной палочке. В воде нашли избыток железа, марганца.

Гаффская болезнь мало изучена, она спонтанно возникает среди хищных рыб, некоторых животных и птиц, которые ею питаются. Зараженная рыба токсична для людей. Чтобы обезопасить себя от недуга, нужно всего лишь отказаться от покупки продуктов у частников в местах несанкционированной торговли.