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26.10.2019 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области ограничили торговлю рыбой из-за "гаффской болезни"

Текст: Ольга Штейн
В Тюменской области ввели запрет на несанкционированную торговлю рыбой. Решение принял оперативный штаб после госпитализации нескольких жителей деревни Ачиры с "гаффской болезнью".

Десять тюменцев, подхвативших заболевание, продолжают лечение в областной клинической больнице №1. Консультируют медиков посредством телемедицинских технологий главный внештатный токсиколог Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Юрий Остапенко и главный внештатный токсиколог Минздрава РФ по СЗФО, доктор медицинских наук Алексей Лодягин. Тактика лечения и наблюдения ими одобрена, даны рекомендации, сообщают в департаменте общественных связей Тюменской области.

Фото: iStock
Жители тюменского села, где нашли "гаффскую болезнь", сдали кровь

Накануне бригада из десяти медиков приехала в деревню Ачиры Тобольского района и обследовала население, маломобильных граждан посещали на дому, у всех взяли анализы. В целом, все местные жители чувствуют себя хорошо, в целях профилактики в больницу отвезли двоих. Ранее были госпитализированы еще десять человек. Причиной заболевания стала рыба, которую люди употребляли в пищу.

По поручению региональных властей был создан оперативный штаб по предупреждению распространения болезни. Вчера было принято решение полностью запретить вылов рыбы из озера Андреевского, что расположено рядом с деревней. Кроме того, на всей территории Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.

Также на заседании было решено усилить контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием ее места вылова всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области, следить за тем, чтобы в торговых точках пострадавшей деревни были продукты. Управлению Роспотребнадзора поручено разработать памятки, разъясняющие последствия употребления рыбы из озера Андреевского.

Вспышка "гаффской болезни" в Тюменской области происходит не первый раз: в 2000 году редкий диагноз поставили 26 жителям села Нариманово, сообщают в областном управлении Роспотребнадзора. Причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного или болотного хвоща, а также сине-зеленые водоросли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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