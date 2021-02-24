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24.02.2021 20:02
Рубрика: Экономика

Ростех: Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2022 году

Текст: Евгений Гайва

Серийное производство самолетов МС-21 может начаться в 2022 г., сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
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"Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим и в 2022 году начнем серийное производство машины", - заявил Чемезов в эфире телеканала RT.

Он отметил, что уже удалось в результате совместной работы с Росатомом и институтами РАН создать российские композитные материалы для крыла, которые ранее поставлялись из США, но затем перестали поступать из-за санкций.

Ранее в Минпромторге сообщали "РГ", что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям могут начаться в 2021 году. В частности, предполагалось поставить около 200 самолетов МС-21.

Самолет МС-21 разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью 2020 года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Первый полет самолет совершил в декабре прошлого года.

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