Счетная палата оценила рост госдолга России за время пандемии

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,42 трлн рублей (на 39,9%) и составил 18,99 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов социальных фондов.

Это позволило покрыть крупнейший за последние 10 лет бюджетный дефицит (4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП), компенсировать выпадающие доходы, а также финансировать меры по борьбе с COVID-19, по поддержке населения и бизнеса. Расходы бюджета выросли более чем на четверть, по этому показателю Россия вошла в топ-5 стран "большой двадцатки", отмечал глава Минфина Антон Силуанов. Показатели госдолга не превысили и в будущем не превысят безопасный уровень, считает Минфин. "Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется", - отмечает ведомство.

Минфин отмечает, что важен не только общий объем госдолга, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также важна сбалансированная структура долга без пиков платежей.

Россия подошла к испытаниям 2020 года с рекордно низким госдолгом и хорошей репутацией у инвесторов, готовых кредитовать российское государство по низким ставкам. Это позволило свести к минимуму использование резервов из Фонда национального благосостояния: на финансирование дефицита бюджета из него было перечислено лишь 290 млрд рублей. За счет зачисления в ФНБ нефтегазовых доходов предыдущего года, приобретения акций Сбербанка и валютной переоценки объем фонда за 2020 год, несмотря на кризис, вырос с 7,77 трлн до 13,55 трлн рублей. Это подушка на "черный день".

В 2021 году Минфин планирует занять около 3,7 трлн рублей. Согласно закону о бюджете предельный уровень госдолга в 2021 году составит 20,4% прогнозируемого объема ВВП (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%), напоминает министерство. "При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", - подчеркивает Минфин.

До прошлого года цифра 20% ВВП публично обсуждалась как нежелательная для пересечения, но это не какая-то объективная граница, категория безопасного уровня долга многомерна и очень условна, говорит замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По большинству метрик долговой нагрузки Россия останется относительно далеко от уровней, которые обычно в мире начинают считать тревожными, и после очень крупных заимствований 2020-2021 годов.

По большинству метрик долговой нагрузки Россия останется относительно далеко от уровней, которые обычно в мире начинают считать тревожными

"Сомнения в возможности обслуживать долг, как правило, возникают в странах с уровнем долга выше 40-50% ВВП, - объясняет он. - Проблемы в обслуживании периодически возникают у стран с долгом, преимущественно номинированным в иностранной валюте, так как валютные кризисы резко переоценивают обязательства - у России, напротив, и после новых размещений на 70-80% долг будет рублевым. Если ежегодное обслуживание долга стоит правительству более 10% доходов и нет достаточно емкого постоянно открытого рынка заимствований, нагрузка иногда считается чрезмерной. Если считать реалистичными долгосрочные рублевые ставки в 6-7%, то для достижения этой условной границы (10% доходов) долг федерального бюджета в России должен приближаться к 30% ВВП. В этом смысле грань 21-22% еще достаточно комфортна".

В основном госдолг в 2020 году увеличился за счет внутреннего долга (программа государственных внутренних заимствований была перевыполнена более чем в 3,5 раза). Внешний госдолг вырос лишь на 1,9 млрд долларов (до 56,8 млрд долларов), но из-за ослабления национальной валюты его рост в рублевом эквиваленте оказался гораздо более существенным (+800 млрд руб.).

Обслуживание госдолга обошлось бюджету в 2020 году в 784 млрд рублей, что на 53 млрд рублей, или на 7,3%, больше расходов за предыдущий год. Стоимость обслуживания долга выросла бы значительно больше, если бы не снижение доходностей облигаций федерального займа вслед за ключевой ставкой Банка России.

Из новых тенденций, требующих внимания, в АКРА выделяют рост доли расходов на обслуживание долга, чувствительных к колебаниям процентных ставок: доля долга с плавающими процентными ставками существенно увеличилась, этот инструмент заимствований оказался основным в 2020 году и, вероятно, будет играть заметную роль в 2021-м. Около четверти прямого госдолга России к концу 2020 года имело плавающий купон, что при текущих ставках соответствует ~0,2% ВВП в составе ежегодных расходов на обслуживание госдолга, приближающихся к 1,2% ВВП.

При условии, что бюджетное правило, ограничивающее использование нефтегазовых доходов, будет, как и планируется, в полном объеме возобновлено после 2021 года, движение уровня госдолга от 22% ВВП значимо вверх стоит ожидать лишь в периоды проведения антикризисной контрциклической политики, подобные 2020-2021 годам. В обычные же годы его динамика будет очень инерционной, прогнозирует Дмитрий Куликов. Наконец, учитывая ликвидные финансовые активы, которыми располагает государство (в ФНБ и за его пределами), чистый долг в разных определениях будет ближе к 10% ВВП, заключает аналитик.