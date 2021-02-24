СП: Федеральный бюджет не смог потратить свыше 1 трлн руб. в 2020 году

Новости

В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
Определились все участники плей-офф КХЛ 23.02.2021
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 23.02.2021
Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 23.02.2021
Сенат утвердил кандидатуру постоянного представителя США в ООН 23.02.2021
Стартовал конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!" 23.02.2021
Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля 23.02.2021
В России для строительства отелей предоставят льготные кредиты 23.02.2021
КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера 23.02.2021
Российского бойца ММА Олейника исключили из рейтинга UFC 23.02.2021
Захарова: Госдеп США признался в подрыве международной конкуренции 23.02.2021
Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном 23.02.2021
КПРФ отметила 23 февраля автопробегами, песнями и возложениями венков 23.02.2021
Безработица в Британии достигла рекордного показателя с 2016 года 23.02.2021
Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой 23.02.2021
Немецкая страховая компания прекратит обслуживать "Северный поток-2" 23.02.2021
В Оренбуржье ликвидировали горение на поврежденном газопроводе 23.02.2021
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года 23.02.2021
Появились новые данные о первой жертве COVID-19 в Европе 23.02.2021
В Оренбуржье ввели режим ЧС после взрыва на газопроводе 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 00:01
Рубрика: Экономика

СП: Федеральный бюджет не смог потратить свыше 1 трлн руб. в 2020 году

Текст: Игорь Зубков
Главные распорядители бюджетных средств (в том числе Минфин и другие министерства) не потратили 1,02 трлн руб., которые были запланированы в федеральном бюджете 2020 года, отмечает Счетная палата в оперативном докладе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это сопоставимо с показателем за 2019 год (1,12 трлн рублей) и составляет 4,3% сводной росписи с изменениями. Однако исполненные расходы выросли более чем на четверть (по этому показателю РФ вошла в 2020 году в топ-5 стран "Большой двадцатки"), достигнув 22,8 трлн руб. Принципиальным отличием от предыдущего года стал и более высокий уровень исполнения расходов на нацпроекты в 2020 году - 97,4%, что на 5,9 процентного пункта выше показателя 2019 года.

В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета

Больше всего неисполненных бюджетных назначений оказалось по пяти направлениям - общегосударственные вопросы (443 млрд руб.), оборона (139), правоохранительная деятельность (117), экономика (114), ЖКХ (69). При этом по общегосударственным вопросам доля неисполненных средств была максимальной (22,7% сводной росписи с изменениями), в основном это объясняется существенным объемом неиспользованных ассигнований резервного фонда правительства. Значительной доля неиспользованных ассигнований стала и по ЖКХ (15,6%).

Неиспользованные остатки бюджета переносятся на следующий год, в том числе попадают в резервный фонд правительства. По оценке Счетной палаты, в 2021 году около 60% переходящих остатков будут потрачены на те же цели, на которые они были запланированы. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что остатки 2020 года пойдут также на финансирование вакцинации.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минфин

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками