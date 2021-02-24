СП: Федеральный бюджет не смог потратить свыше 1 трлн руб. в 2020 году

Главные распорядители бюджетных средств (в том числе Минфин и другие министерства) не потратили 1,02 трлн руб., которые были запланированы в федеральном бюджете 2020 года, отмечает Счетная палата в оперативном докладе.

Это сопоставимо с показателем за 2019 год (1,12 трлн рублей) и составляет 4,3% сводной росписи с изменениями. Однако исполненные расходы выросли более чем на четверть (по этому показателю РФ вошла в 2020 году в топ-5 стран "Большой двадцатки"), достигнув 22,8 трлн руб. Принципиальным отличием от предыдущего года стал и более высокий уровень исполнения расходов на нацпроекты в 2020 году - 97,4%, что на 5,9 процентного пункта выше показателя 2019 года.

Больше всего неисполненных бюджетных назначений оказалось по пяти направлениям - общегосударственные вопросы (443 млрд руб.), оборона (139), правоохранительная деятельность (117), экономика (114), ЖКХ (69). При этом по общегосударственным вопросам доля неисполненных средств была максимальной (22,7% сводной росписи с изменениями), в основном это объясняется существенным объемом неиспользованных ассигнований резервного фонда правительства. Значительной доля неиспользованных ассигнований стала и по ЖКХ (15,6%).

Неиспользованные остатки бюджета переносятся на следующий год, в том числе попадают в резервный фонд правительства. По оценке Счетной палаты, в 2021 году около 60% переходящих остатков будут потрачены на те же цели, на которые они были запланированы. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что остатки 2020 года пойдут также на финансирование вакцинации.