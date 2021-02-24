Ученые обсудили проблемы авиации в Баренцевом регионе

Объем вредных выбросов от самолетов в атмосферу - этот вопрос стал ключевым на вебинаре "Авиация с низким и нулевым уровнем выбросов в Баренцевом регионе". Встреча состоялась по инициативе норвежской стороны, председательствующей в Баренцевой/Евроарктической транспортной зоне (БЕАТА). Ее участниками стали руководители и специалисты Управления гражданской авиации (CAA), компании "Avinor" (Норвегия), Шведской транспортной администрации, Финского агентства транспорта и коммуникаций. Российскую сторону представили сотрудники Минтранса, специалисты НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и ЦАГИ.

Так, заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействию с международными организациями НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев сообщил о российских "зеленых" инициативах, реализуемых в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности". Они призваны сделать авиацию более экологически чистой и включают такие направления, как совершенствование водородных технологий, использование современных композиционных материалов в конструкциях летательных аппаратов, исследования аэродинамики, аэротермодинамики, аэроакустики сверхзвукового гражданского самолета и др.

Кроме того, Россия - участник нескольких флагманских европейских проектов, посвященных уменьшению эмиссии вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах летательных аппаратов.

"Несмотря на то, что вредные выбросы от авиатранспорта составляют всего три - четыре процента от общей эмиссии оксидов углерода (включающей выбросы от промышленных предприятий, авто- и морского транспорта) на планете, они способны сохраняться в верхних слоях атмосферы десятки и сотни лет, накапливаться и создавать глобальный эффект потепления. Для России этот фактор наиболее губителен, так как под его воздействием происходит таяние вечной мерзлоты на обширных арктических территориях, что приводит к высвобождению огромного количества метана. Именно поэтому мы можем устанавливать более жесткие, чем в Европе, ограничения по выбросам, производимым самолетами, в том числе западных авиакомпаний, пролетающих по транссибирскому маршруту", - отметил Сергей Чернышев.

Академик озвучил ряд прорывных результатов по разработке перспективных компоновок авиационной техники, направленных на уменьшение выбросов оксидов углерода в атмосферу. Среди них - и полностью электрические концепции самолетов, и летательные аппараты с гибридными силовыми установками, и воздушные суда, использующие в качестве топлива только жидкий водород.

Важным моментом является то, что жители российских регионов зоны БЕАТА (Мурманской, Архангельской областей, республик Карелии и Коми, Ненецкого автономного округа) заинтересованы в увеличении количества международных рейсов. И это, как подчеркивается, значимый повод для тесного сотрудничества со скандинавскими странами в целях повышения экологичности воздушного транспорта. В ходе вебинара эксперты рассмотрели возможности электрификации авиации, внедрения инновационных решений и обеспечения безопасности полетов, а также обменялись планами по применению новых компоновок самолетов, обеспечивающих низкий уровень вредных выбросов.

Специалисты также обсудили реализацию европейских проектов IMOTHEP (Исследования и развитие технологий для гибридных электрических силовых установок) и FUTPRINT50 (Силовые установки будущего и их интеграция: путь к созданию 50-местного регионального самолета). Планируется, что в рамках совместных исследований будут обобщены научные подходы для разработки самолетов, совершающих полеты в пределах одной страны, вместимостью до и свыше пятидесяти пассажиров с применением гибридной силовой установки.