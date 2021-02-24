В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибла девочка

63-летнего жителя Стерлитамака суд признал виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Авария произошла 18 июня 2020 года около восьми часов по московскому времени. По данным регионального следкома, две девочки 13 и 15 лет шли домой по тротуару по улице Белорецкий тракт в Стерлитамаке, когда неожиданно на них наехал автомобиль LADA Kalina, которым управлял пьяный водитель. 15-летняя девочка умерла в карете скорой помощи, а ее подруга после этой аварии осталась инвалидом.

Мужчина попытался сбежать с места аварии, но очевидцы его задержали до приезда полиции. На суде он признал свою вину.

Стерлитамакский городской суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года после отбытия основного наказания. Также суд взыскал с него 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших.