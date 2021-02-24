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24.02.2021 20:52
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесены поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой одного из авторов, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Фото: vesti.ru
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Как уточняется, инициативу внесли депутаты всех фракций - они предложены ко второму чтению законопроекта об ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Указанный документ с учетом новых предложений предстоит рассмотреть профильному Комитету по госстроительству и законодательству.

"Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до 5 лет и устанавливает штраф до 5 миллионов рублей", - заявила Яровая.

Она также уточнила, что минимальный порог ответственности - от 2 месяцев и, соответственно, от 5 тысяч рублей. Законопроектом предлагается сделать оскорбительную ложь про ветеранов одной из форм реабилитации нацизма.

Авторами поправок, кроме Яровой, выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. К депутатам от "Единой России" присоединились представители всех фракций Госдумы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Шаманов ранее заявлял, что новые поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов будут предусматривать реальные сроки наказания за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов. "Учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа тем, кто совершает подобного рода деяния, урона им это не наносит", - отметил Шаманов, имея в виду действующие штрафы.

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