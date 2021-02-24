За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уточнила, какое наказание представители "Единой России" предлагают установить за оскорбление ветеранов ВОВ. Срок лишения свободы, согласно их инициативе, составит до пяти лет, штраф - до 5 млн рублей.

Ранее парламентарий анонсировала, что депутаты внесут соответствующие поправки к законопроекту о защите исторической памяти, который ранее прошел первое чтение.

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов", - заявила Яровая в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. По ее словам, речь идет об оскорблении памяти не только ныне живущих ветеранов, но и ушедших из жизни.

В том, что за глумление над героями наказание недостаточно суровое, депутатов дополнительно убедил судебный процесс по делу блогера Алексея Навального: по решению суда в субботу "берлинский пациент" должен выплатить за клевету на ветерана ВОВ Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей.

Согласно предлагаемым изменениям, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах может стать одной из форм реабилитации нацизма. Разработчики документа предлагают установить уголовную ответственность за унижение их чести и достоинства, а также за оскорбление памяти защитников Отечества. Изменения разработаны в ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма ) и ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).

Соавторами Яровой стали глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководитель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов, как ожидается, внесут в Госдуму сегодня, 24 февраля, сообщал журналистам первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.