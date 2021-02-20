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20.02.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана

Текст: Иван Егоров
Судья мирового участка №321 Вера Акимова вынесла в субботу вечером приговор блогеру Алексею Навальному по резонансному уголовному делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Подсудимому назначен штраф в размере 850 тысяч рублей. А также по совокупности - из-за неснятой судимости по делу "Ив Роше" - назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. При этом суд постановил зачесть Навальному домашний арест и срок нахождения в СИЗО в период с 18 января по 20 февраля.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Мошенничество и клевета: Онлайн-трансляция судебных заседаний по делам Навального

По словам одного из адвокатов Навального Ольги Михайловой, ее подзащитный просидит в колонии примерно до лета 2023 года.

Кроме того, суд постановил направить копии материалов дела в Следственный комитет РФ для проведения проверки по фактам оскорбления в ходе судебных заседаний судьи, прокурора и потерпевшего.

Напомним, во время прений сторон 16 февраля прокурор попросила назначить Навальному штраф в 950 тысяч рублей.

Четвертое выездное заседание, как и предыдущие три, мировой судья Вера Акимова провела в здании Бабушкинского райсуда в присутствии нескольких десятков журналистов. Судье потребовалось почти пять часов на вынесение решения и еще 50 минут на оглашение приговора.

Согласно материалам дела, в июне прошлого года Навальный назвал ветерана ВОВ Игната Артеменко, а вместе с ним и других лиц, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституции, "холуями" и "предателями". Этот процесс мог бы закончиться, не начавшись, если бы блогер просто попросил бы прощения у седовласого ветерана. Но он не стал этого делать. В первый день заседания, 5 февраля, он, наоборот, продолжил оскорблять в суде пожилого человека и его родственников. Например, он назвал ветерана "куклой с медалями", а его внука "торговцем дедом".

Второй день заседания тоже не принес каких-то сенсаций. Блогер не стал извиняться перед 94-летним ветераном Великой Отечественной войны, продолжил оскорблять его родственников и хамить судье и прокурору. А еще во время прошедшего 12 февраля заседания был поставлен своеобразный рекорд. Процесс длился 10 часов 40 минут, а подсудимый получил около 20 замечаний за неуважение к суду, свидетелям и прокурору, а также за оскорбительные и недопустимые высказывания.

В третий день прошли прения сторон, во время которых блогер опять не удержался от язвительных высказываний.

Фото: Константин Завражин
Новое дело стало для Навального уже третьим столкновением с законом

В начале последнего четвертого заседания была хоть и небольшая, но все-таки надежда, что Навальный в последнем слове извинится перед ветераном. Но блогер остался верен себе - ни слова или даже намека на извинение от него не прозвучало. Начал он с того, что показал клочок бумажки якобы с выпиской из дела. "Для последнего слова у меня есть бумажка", - сказал Навальный.

На ней он якобы сделал выписку из дела, где говорится о помощи соцзащиты ветерану Игнату Артёменко. Блогер каким-то образом насчитал 11 тысяч рублей за год и на основании этого назвал ветерана "нищим" и "бедным".

"Лицемеры вы, и негодяи" - обратился Навальный, не конкретизируя, к кому именно. После этого он несколько раз то и дело переходил на личность прокурора, опять оскорблял ветерана, внука и главного редактора RT Маргариту Симоньян, которые, с его слов, якобы "монетизировали деда". И в итоге, заканчивая выступление, заявил судье и прокурору: "Вы будете гореть в аду". На этом последнее слово подсудимого закончилось. После приговора его в наручниках вывел конвой. При этом у Навального и его адвокатов есть 10 дней на подачу апелляции. До нового рассмотрения он останется в СИЗО. Если говорить о возможном сроке, который Навальному предстоит провести в колонии, то с учетом зачтенного ему домашнего ареста и проведенного времени в СИЗО ему останется примерно два года и восемь месяцев.

Прокурор напомнила, что штраф - это достаточно мягкое наказание. По ее словам, согласно новой редакции статье УК о клевете максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

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