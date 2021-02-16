Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Третье выездное заседание, как и предыдущие два, судья мирового участка N321 Вера Акимова провела в здании райсуда.

Журналистов, как и прежде, был полон зал, а вот иностранные дипломаты во вторник в суд не приехали.

Начался процесс с ходатайства прокурора Екатерины Фроловой, которая попросила суд выделить из судебного следствия в отдельное производство материалы по заявлению потерпевшего Игната Артёменко и оскорбительным высказываниям Навального в адрес гособвинителя и судьи.

Прокурор также попросила направить эти материалы в Следственный комитет для проведения проверки. После того как судья удалилась в совещательную комнату, Навальный сделал вид, что удивлен просьбой прокурора.

- Все, что я сказал, - это были комплименты судье и прокурору, - на полном серьезе заявил подсудимый.

После чего Навальный решил поинтересоваться у прокурора Екатерины Фроловой, чем же он все-таки ее оскорбил. Видимо, совсем забыл, за что получил два десятка замечаний и предупреждений от судьи во время предыдущих заседаний. Прокурор не стала вступать в обсуждение с подсудимым. Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласила решение. Она отклонила ходатайство прокурора, посчитав его преждевременным.

После этого начались прения сторон. Первой выступила прокурор.

- Мы услышали потерпевшего Артёменко, который в суде попросил подсудимого извиниться. Мы стали свидетелями того, что Навальный не только не извинился, но и не раскаялся в содеянном, - отметила гособвинитель.

Этим самым, по ее словам, подсудимый подтвердил умышленное совершение клеветы. Также, по мнению прокурора, прямой умысел на совершение преступления подтверждается высказываниями самого Навального на его канале в YouTube: "Я, конечно, назвал его холуем и его надо клеймить…".

Что касается заявления Навального о том, что якобы не может быть клеветы в адрес кого-то конкретного, то такой довод, как заметила прокурор, не выдерживает критики. Все участники ролика, в отношении которых он высказался, были персонифицированы и известны. По мнению прокурора, к доводу Навального об оценочном характере его высказывания в адрес ветерана следует относиться критически и считать попыткой избежать уголовной ответственности.

Ни слова извинения или даже намека на извинение по отношению к ветерану Игнату Артёменко от Навального в суде так никто и не услышал

"Подсудимый забыл, что такое честь и достоинство. Вы, подсудимый, использовали суд как политическую трибуну, превращая процесс в шоу", - подчеркнула Екатерина Фролова.

Кроме того, прокурор перечислила действия и националистические высказывания Навального по дискредитации Победы. Все это она назвала попыткой дестабилизации общества и частью последовательной кампании по искажению исторической правды.

Подводя итог своему выступлению, прокурор попросила приговорить Навального к штрафу в 950 тысяч рублей.

А также по совокупности из-за неснятой судимости по делу "Ив Роше" - назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.

Также Екатерина Фролова еще раз попросила суд во время вынесения приговора выделить материалы уголовного дела для проверки в СК. То есть Навальному "светит" еще одно уголовное дело по статье о неуважении к суду.

В завершении прокурор от лица гособвинения и себя лично выразила признательность за ратный подвиг Игнату Сергеевичу Артёменко и принесла извинение за гражданина Навального.

Следующим в прениях сторон выступил подсудимый. Он опять начал упирать на то, что нельзя распространить сведения о клевете, не упоминая конкретного лица. И вообще его высказывания - это не клевета, а "оценочное суждение".

Кроме того, подсудимый продолжил настаивать на том, что подписи Артёменко подделаны прокурором и внуком ветерана. Походя в очередной раз оскорбил внука Артёменко - Игоря Колесникова, назвав его "недобитым торговцем деда". Ни слова извинения или даже намека на извинение по отношению к ветерану от Навального так никто и не услышал. В этот раз его выступление было совсем недолгим.

Адвокаты, как и ожидалось, попросили суд оправдать их клиента и освободить от уголовной ответственности.

Судья назначила следующее заседание на 20 февраля на 14 часов. На заседании в субботу Алексей Навальный выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В этот же день в 10 утра пройдет и апелляция в Мосгорсуде на решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

По версии следствия, Навальный 2 июня 2020 года на своих каналах в Telegram и Twitter перепостил видеоролик RT, в котором ветеран Игнат Артёменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, как считает следствие, "порочащие честь и достоинство ветерана".