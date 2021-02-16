Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Новости

Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с ФРГ по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси 16:47
Путин дал оценку работе Дегтярева 16:46
Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества 16:32
В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов 16:21
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма 16:04
Студия Disney не отменяла трилогию "Звездных войн" Райана Джонсона 15:59
Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов 15:57
Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 15:56
Курс биткоина впервые в истории превысил 50 тысяч долларов 15:53
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

Прокуратура попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Текст: Иван Егоров
Во время прений сторон в Бабушкинском суде 16 февраля по делу о клевете Алексея Навального прокурор попросила назначить ему наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей.

Третье выездное заседание, как и предыдущие два, судья мирового участка N321 Вера Акимова провела в здании райсуда.

Фото: youtube/ Российское движение школьников
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #защитим ветеранов

Журналистов, как и прежде, был полон зал, а вот иностранные дипломаты во вторник в суд не приехали.

Начался процесс с ходатайства прокурора Екатерины Фроловой, которая попросила суд выделить из судебного следствия в отдельное производство материалы по заявлению потерпевшего Игната Артёменко и оскорбительным высказываниям Навального в адрес гособвинителя и судьи.

Прокурор также попросила направить эти материалы в Следственный комитет для проведения проверки. После того как судья удалилась в совещательную комнату, Навальный сделал вид, что удивлен просьбой прокурора.

- Все, что я сказал, - это были комплименты судье и прокурору, - на полном серьезе заявил подсудимый.

После чего Навальный решил поинтересоваться у прокурора Екатерины Фроловой, чем же он все-таки ее оскорбил. Видимо, совсем забыл, за что получил два десятка замечаний и предупреждений от судьи во время предыдущих заседаний. Прокурор не стала вступать в обсуждение с подсудимым. Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласила решение. Она отклонила ходатайство прокурора, посчитав его преждевременным.

После этого начались прения сторон. Первой выступила прокурор.

- Мы услышали потерпевшего Артёменко, который в суде попросил подсудимого извиниться. Мы стали свидетелями того, что Навальный не только не извинился, но и не раскаялся в содеянном, - отметила гособвинитель.

Фото: Из личного архива / RT
Ветеран потребовал публичных извинений от Навального

Этим самым, по ее словам, подсудимый подтвердил умышленное совершение клеветы. Также, по мнению прокурора, прямой умысел на совершение преступления подтверждается высказываниями самого Навального на его канале в YouTube: "Я, конечно, назвал его холуем и его надо клеймить…".

Что касается заявления Навального о том, что якобы не может быть клеветы в адрес кого-то конкретного, то такой довод, как заметила прокурор, не выдерживает критики. Все участники ролика, в отношении которых он высказался, были персонифицированы и известны. По мнению прокурора, к доводу Навального об оценочном характере его высказывания в адрес ветерана следует относиться критически и считать попыткой избежать уголовной ответственности.

Ни слова извинения или даже намека на извинение по отношению к ветерану Игнату Артёменко от Навального в суде так никто и не услышал

"Подсудимый забыл, что такое честь и достоинство. Вы, подсудимый, использовали суд как политическую трибуну, превращая процесс в шоу", - подчеркнула Екатерина Фролова.

Кроме того, прокурор перечислила действия и националистические высказывания Навального по дискредитации Победы. Все это она назвала попыткой дестабилизации общества и частью последовательной кампании по искажению исторической правды.

Подводя итог своему выступлению, прокурор попросила приговорить Навального к штрафу в 950 тысяч рублей.

А также по совокупности из-за неснятой судимости по делу "Ив Роше" - назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.

Также Екатерина Фролова еще раз попросила суд во время вынесения приговора выделить материалы уголовного дела для проверки в СК. То есть Навальному "светит" еще одно уголовное дело по статье о неуважении к суду.

В завершении прокурор от лица гособвинения и себя лично выразила признательность за ратный подвиг Игнату Сергеевичу Артёменко и принесла извинение за гражданина Навального.

Фото: Reuters
Участникам процесса по делу о клевете Навального начали поступать угрозы

Следующим в прениях сторон выступил подсудимый. Он опять начал упирать на то, что нельзя распространить сведения о клевете, не упоминая конкретного лица. И вообще его высказывания - это не клевета, а "оценочное суждение".

Кроме того, подсудимый продолжил настаивать на том, что подписи Артёменко подделаны прокурором и внуком ветерана. Походя в очередной раз оскорбил внука Артёменко - Игоря Колесникова, назвав его "недобитым торговцем деда". Ни слова извинения или даже намека на извинение по отношению к ветерану от Навального так никто и не услышал. В этот раз его выступление было совсем недолгим.

Адвокаты, как и ожидалось, попросили суд оправдать их клиента и освободить от уголовной ответственности.

Судья назначила следующее заседание на 20 февраля на 14 часов. На заседании в субботу Алексей Навальный выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В этот же день в 10 утра пройдет и апелляция в Мосгорсуде на решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

По версии следствия, Навальный 2 июня 2020 года на своих каналах в Telegram и Twitter перепостил видеоролик RT, в котором ветеран Игнат Артёменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, как считает следствие, "порочащие честь и достоинство ветерана".

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи