Суд по делу о клевете Навального на ветерана: онлайн-трансляция

10.53 - Прокурор: Что касается довода Навального о том, что якобы не может быть клеветы в адрес кого-то конкретного, то он не выдерживает критики. Все участники ролика, в отношении которых он высказался, были персонифицированы и известны.

10.46 - Прокурор: Подсудимый забыл, что такое честь и достоинство. Вы, подсудимый, использовали суд как политическую трибуну, превращая процесс в шоу.

10.45 - Прокурор зачитывает показания свидетелей, в частности, внука Артёменко - Игоря Колесникова.

10.42 - Каждый из участников ролика, которых оскорбил Навальный, имел право обратиться в суд. Но не каждый из них записался в 15 лет в партизаны.

10.39 - Прокурор: Навальный рассчитывал, что ветеран не будет заступаться за свою честь. Мы услышали потерпевшего Артёменко, который в суде попросил подсудимого извиниться. Мы стали свидетелями того, что Навальный не только не извинился, но и не раскаялся в содеянном.

10.36 - Прокурор: Навальный совершил клевету. 2 июня 2020 года в 10.53 был размещен ролик в поддержку поправок в Конституцию. Навальный в тот же день в своем канале в Telegram около 11.30 опубликовал комментарий. А потом чуть позже еще один в Twitter. Среди "холуев" и "предателей", по версии Навального, оказался и ветеран Игнат Артёменко.

10.34 - Суд дал слово гособвинителю Екатерине Фроловой. Прокурор зачитывает положение Конституции РФ о государственности страны и правах и обязанностях граждан.

10.33 - Судья объявила судебное следствие законченным. Начались судебные прения.

10.30 - Судья оглашает постановление о выделении материалов уголовного дела и направлении в Следственный комитет для проверки об оскорбительных высказываниях. Ходатайство заявлено преждевременно. Судья оставила его без рассмотрения.

10.20 - Во время предыдущего заседания ветеран Игнат Артёменко попросил суд дать оценку оскорбительным высказываниям Навального в отношении него и его родственников во время процесса. А сегодня гособвинитель попросила выделить материалы об оскорблении ветерана, его родственников, а также судьи и прокурора в отдельное производство.

10.14 - Порядок в зале суда обеспечивают шесть приставов. Трое полицейских конвоя охраняют непосредственно Навального. Журналистам запрещено вести фото- и видеосъемку происходящего.

10.10 - Навальный в "аквариуме" внимательно изучает какие-то распечатки.

10.08 - Все ждут решения судьи Веры Акимовой, которая удалилась в совещательную комнату.

10.05 - Навальный решил поинтересоваться у прокурора Екатерины Фроловой, чем же он все-таки ее оскорбил. Видимо, совсем забыл, за что получил два десятка замечаний и предупреждений во время предыдущих заседаний. Прокурор не стала вступать в обсуждение с подсудимым Навальным.

10.02 - Прокурор просит выделить отдельные материалы из дела по заявлению потерпевшего Игната Артёменко и оскорбительным высказываниям в адрес гособвинителя и судьи. Судья удалилась в совещательную комнату для решения вопроса об удовлетворении ходатайства прокурора.

Навальный: Все, что я сказал, это были комплименты судье и прокурору.

10.00 - Судья спросила, имеются ли дополнения.

9.59 - Судья Вера Акимова зашла в зал. Начинается процесс.

9.58 - Судьи пока нет.

Навальный адвокатам: Я слышал в СМИ, что сегодня могут вынести приговор.

Адвокат Ольга Михайлова: Не факт совсем.

Навальный почему-то в очень приподнятом настроении.

9.42 - В суд прошли адвокаты и прокурор. Навального тоже доставили.

9.30 - Журналисты начали проходить в здание суда.

9.25 - Представители СМИ ожидают перед входом в здание суда. Обстановка спокойная.

Фото: Иван Егоров/ РГ

Предыдущее заседание в пятницу запомнилось своеобразным антирекордом - оно длилось почти 11 часов. За это время Алексей Навальный пару десятков раз успел нахамить судье, прокурору и свидетелям и получил примерно столько же замечаний. Он упорно нарывался на "красную карточку", но из зала суда его так и не удалили. Ушел подсудимый и от вопроса прокурора, почему он до сих пор не принес извинений потерпевшему ветерану Игнату Артёменко. Вряд ли что-то изменится в позиции Навального и адвокатов в третий день заседания. Но есть надежда, что стороны, наконец, приступят к прениям. В этой стадии процесса гособвинитель назовет наказание, которое заслуживает подсудимый. Адвокаты, в свою очередь, скорее всего, заявят о невиновности клиента и попросят его оправдать.