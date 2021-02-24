В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов

Специалисты спасли 28 черных дельфинов, оказавшихся на мели у северного побережья Южного острова в Новой Зеландии. Об этом сообщило Radio New Zealand.

По данным радиостанции, дельфины выбросились на побережье косы Фаруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова. "Прибывшие на место сотрудники государственного департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии с приливом вывели всех животных в открытое море", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как отметили в департаменте, животные оказались на отмели косы Фаруэлл-спит спустя трое суток после того, как в этом же месте около 50 черных дельфинов выбросились на берег.

Коса Фаруэлл-спит, расположенная в заливе Голден-Бэй, за последние 15 лет стала местом по меньшей мере десяти случаев гибели черных дельфинов. Последний случай произошел в феврале 2017 года, когда почти 700 млекопитающих оказались заблокированы на песчаной отмели. Рейнджерам удалось спасти большую часть животных, однако 250 из них погибли. Ученые до сих пор не установили, почему именно это место представляет опасность для гринд.