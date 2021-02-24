В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах

Московский районный суд Петербурга запретил три ссылки с аниме-сериалом "Межвидовые рецензенты". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Административный иск подала районная прокуратура. Недовольство надзорного ведомства вызвало то, что на страницах сайта отсутствует возрастная маркировка, а, значит, посмотреть сериал могут в том числе и дети. А сюжет для школьников совсем не предназначен.

Стоить отметить, что раньше этот сериал уже вызвал вопросы прокуратуры Колпинского района. Ведомство обратилось в суд еще в конце декабря прошлого года. В административном иске представители прокуратуры просили суд запретить ссылку на сериал "Межвидовые рецензенты". Также без маркировки сотрудники прокуратуры обнаружили взрослый сериал "Токийский террор".

Кроме того, суд просили запретить песню рэпера Моргенштерна "Я съел деда". Этот иск пока не рассмотрен.