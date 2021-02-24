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24.02.2021 10:11
Рубрика: Дороги

В России отменят уменьшенные дорожные знаки

Текст: Евгений Гайва
Возможность установки уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков в России будет исключена по решению Росстандарта. Ведомством принято решение отменить вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, разрешающий установку таких знаков.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол комиссии Росстандарта, решение принято об отмене ГОСТ 58398-2019 "Экспериментальные технические средства организации движения" на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Как указали представители центра, отменяемый ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. В международном документе, в частности, не предусмотрен правый поворот на красный свет. Кроме того, спорный ГОСТ дублирует другие ГОСТы, которые уже допускают возможность установки экспериментальных знаков.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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При этом, положения отменяемого ГОСТа будут перенесены в другие стандарты.

По этому ГОСТу в городах России было разрешено устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. Если стандартный знак имеет размер 60 см на 60 см, а самый маленький - 50 см на 50 см, то по новым ГОСТом в экспериментальном порядке были введены знаки размером 40 см на 40 см и 35 см на 35 см. Для проведения эксперимента были выбраны города Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград.