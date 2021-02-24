В Сети возмутились водителем, на ходу чистившим стекло от снега

Канадские автомобилисты оживленно обсуждают в Сети видео, снятое на трассе 401 вблизи Торонто и быстро ставшее вирусным. На нем владелец серебристого Hyundai Santa Fe вальяжно едет по среднему ряду шоссе, очищая длинной щеткой лобовое стекло от налипшего за ночь снега. Сделать это перед выездом он явно поленился. Машина при этом то внезапно снижает скорость, то снова прибавляет, то есть едущим сзади автомобилям создает помехи.

Всего очищено около 15-20 процентов поверхности лобового стекла, что позволяет видеть лишь часть своей полосы. Правая для водителя сторона стекла - и, соответственно, правая от него полоса - закрыты полностью.

Для славящихся своей законопослушностью канадцев такое поведение на дороге - нонсенс, плевок в окружающих участников движения и в дорожную полицию.

"Мы были шокированы, увидев, что происходит. Это снижает скорость движения. Сзади можно было увидеть пробку", - так прокомментировали видео в департаменте полиции провинции Онтарио и пообещали, что водитель, после того как будет установлена его личность, будет наказан за опасное вождение.

"Это очень простая задача - добраться до крыши и счистить снег. Этот снег может легко замерзнуть в пласт, отлететь и врезаться в едущий сзади автомобиль", - напомнили в полиции.