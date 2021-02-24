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24.02.2021 08:00
Рубрика: В мире

Виновный в убийстве журналистки на Мальте приговорен к 15 годам тюрьмы

Текст: Максим Макарычев

Винсент Маскат, один из четверых человек, обвиняемых во взрыве заминированного автомобиля, который привел к гибели в 2017 году известной на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции, был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Он также должен заплатить 42 тысячи евро в качестве компенсации судебных расходов. Маскат может быть освобожден уже в 2027 году с сокращением срока наказания за уже отбытый срок и хорошее поведение.

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Маскат заключил сделку со следствием и признал себя виновным в убийстве, которое втянуло правящую Лейбористскую партию Мальты в политический скандал и привело к отставке ее премьер-министра в конце 2019 года. В заявлении в суде адвокат семьи Каруаны Галиции приветствовал осуждение Маската, заявив, что "этот шаг приведет к полному правосудию". Во вторник, 23 февраля, полиция произвела три новых ареста, задержав братьев Адриана и Роберта Агиуса, а также их соратника Джейми Веллу по подозрению в поставке бомбы, использованной для убийства Каруаны Галиции.

Маскат, которого сторона обвинения считала наемным убийцей, как сообщает Guardian, договорился о более мягком приговоре в обмен на предоставление государственной прокуратуре информации о других причастных к этому преступлению лиц. Он также был помилован властями страны, чтобы пролить свет на совершенно отдельный случай - убийство в 2015 году адвоката Кармел Чиркоп. В понедельник, 22 февраля, премьер-министр Мальты Роберт Абела и его кабинет одобрили прошение о помиловании Маската за данное преступление. Чиркоп был убит по дороге на работу. Дело так и не было раскрыто.

Каруана Галиция, которой на момент смерти было 53 года, 30 лет проработала журналистом и обвиняла мальтийских политиков и других официальных лиц в коррупции в своем популярном блоге "Бегущие комментарии", сообщает ВВС. Она была резким критиком правительства и фактически спровоцировала досрочные выборы на Мальте в 2017 году, опубликовав утверждения о причастности тогдашнего премьер-министра к скандалу с так называемыми Панамскими документами. У журналистки остались муж и трое сыновей.

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