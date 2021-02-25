Адвокат перечислил запреты для собственников жилья

Наличие собственной квартиры не дает ее владельцу права делать в ней все, что угодно. Жилищный кодекс РФ закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Об этом напомнила адвокат Надежда Ермолаева.

В частности, собственник жилых квадратов не может самовольно переделать свою квартиру. "Перепланировки в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления, - цитирует эксперта "Прайм". - Нельзя превратить квартиру в гостиницу или какое-либо промышленное производство. Жилье можно использовать только по назначению".

Еще один запрет касается нарушения интересов соседей. Собственник обязан соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников в многоквартирном доме. Нарушение запретов, а также бесхозяйственное отношение к своему жилью - чревато, квартиру могут продать по суду. В этом случае владелец получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, резюмирует Ермолаева.

Ранее сообщалось, что информацию о недвижимости можно будет получать через портал госуслуг. Данные из ЕГРН могут предоставляться в форме электронного документа, на бумажном носителе, в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН. Оговаривается, что сведения должны предоставляться в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Оперативнее - не позднее следующего рабочего дня - они будут выдаваться лишь нотариусам.