Новости

Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов 24.02.2021
Алексей Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом 24.02.2021
Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой" 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 03:54
Рубрика: Экономика

Адвокат перечислил запреты для собственников жилья

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наличие собственной квартиры не дает ее владельцу права делать в ней все, что угодно. Жилищный кодекс РФ закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Об этом напомнила адвокат Надежда Ермолаева.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Несколько категорий граждан освободили от штрафов за отсутствие прописки

В частности, собственник жилых квадратов не может самовольно переделать свою квартиру. "Перепланировки в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления, - цитирует эксперта "Прайм". - Нельзя превратить квартиру в гостиницу или какое-либо промышленное производство. Жилье можно использовать только по назначению".

Еще один запрет касается нарушения интересов соседей. Собственник обязан соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников в многоквартирном доме. Нарушение запретов, а также бесхозяйственное отношение к своему жилью - чревато, квартиру могут продать по суду. В этом случае владелец получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, резюмирует Ермолаева.

Ранее сообщалось, что информацию о недвижимости можно будет получать через портал госуслуг. Данные из ЕГРН могут предоставляться в форме электронного документа, на бумажном носителе, в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН. Оговаривается, что сведения должны предоставляться в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Оперативнее - не позднее следующего рабочего дня - они будут выдаваться лишь нотариусам.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Право Жилищное право

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками