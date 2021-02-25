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25.02.2021 15:42
Рубрика: В мире

Американские дипломаты недовольны, что получат вакцину последними

Текст: Мария Резник

Американские дипломаты недовольны тем, что руководство Госдепартамента в первую очередь вакцинирует от нового коронавируса не их, а вашингтонский персонал. Как сообщает издание The New York Times, Госдеп запросил 315 тысяч доз вакцины, в том числе для находящихся за рубежом сотрудников и членов их семей, а также персонала дипмиссий, но пока получено около 73,4 тысячи доз.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Так, газета приводит слова посла в Косово Филиппа Коснетта, который заявил, что "все труднее понять логику" руководства Госдепартамента, по которой вакцинация в приоритетном порядке проводится сотрудникам, находящимся в США. Посол сетует, что потребности руководства Госдепартамента считаются почему-то более важными, чем нужды тех, кто находится в странах с растущим числом случаев заражения вирусом или в местах, где нет современной системы здравоохранения. По его мнению, логичнее и правильнее было бы сначала предоставить препараты чиновникам, работающим в проблемных и опасных регионах, а не заставлять их ждать своей дозы вакцины из США. С Коснеттом согласились ряд дипломатов, которые работают в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки.

О плачевной ситуации с вакцинацией в американских диппредставительствах свидетельствуют и слова дипломата, базирующегося на Ближнем Востоке, который рассказал The New York Times, что медицинский персонал некоторых посольств был отправлен обратно в Вашингтон для введения вакцин чиновникам там. У него сложилось впечатление, что Госдепартамент думает о здоровье дипломатов и их семей за границей в последнюю очередь.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что каждый из его подчиненных будет обязательно вакцинирован после того, как поступят достаточные объемы препарата. Он пообещал, что уже в следующем месяце в посольства США в других странах направят партии вакцин.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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На сегодняшний день из-за пандемии в дипмиссиях Соединенных Штатов умерли пятеро американских граждан и 42 местных сотрудника. Но ряд дипломатов уже сомневаются, стоит ли им ждать вакцины из своей страны, ведь быстрее обратиться за прививками, произведенными государствами, в которых они базируются, а не надеяться на запоздалую помощь с родины. Так, например, американские дипломаты в Москве уже обратились за дозами "Спутника V", а власти минимум 13 государств предложили предоставить свои запасы препаратов компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США в этих странах.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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