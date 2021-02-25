АвтоВАЗ прекратил сборку Lada в Казахстане. Завод ждут массовые сокращения

Ещё в мае 2020 года стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан готовится расторгнуть контракт по промсборке с крупнейшим автопроизводителем Республики - предприятием "Азия Авто".

Всё это время оно пыталось продолжить работу. Пал последний рубеж - приостановлена сборка автомобилей Lada, которые до недавнего времени, пока "Азия Авто" предоставлялись льготы от государства, занимали первые строчки списка самых популярных автомобилей на казахстанском рынке.

"Коммерсант" со ссылкой на представителей АвтоВАЗа пишет, что в компании "уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане". На АвтоВАЗе также отметили, что Казахстан - один из ключевых рынков для Lada, и здесь планируется расширение бизнеса.

Один из возможных вариантов - перенос производства на мощности "Сарыаркаавтопром", на который уже переехала с "Азия Авто" сборка автомобилей Kia.

"Азия Авто" входит в холдинг "БИПЭК Авто - Азия Авто". На заводе методом крупноузловой сборки, кроме Lada и Kia, также собирались автомобили марок Skoda и УАЗ. Холдинг вёл строительство завода полного цикла в Усть-Каменогорске, где должны были начать выпуск в том числе и Lada, однако после расторжения контракта с Министерством промышленности Казахстана работы были заморожены.

Официальная причина разрыва соглашения между холдингом и профильным ведомством - невыполнение в срок обязательств по введению в эксплуатацию производственных мощностей. Теперь от "Азия Авто" требуют возвращения в казну 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.). В результате сокращений, связанных с остановкой деятельности завода, без работы с марта 2021 года останутся около двух тысяч человек.