Большунова наказали за инцидент с финским лыжником Мяки

Международная федерация лыжного спорта вынесла наказание российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент, произошедший на этапе Кубка мира в Лахти.

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, в качестве наказания Большунову назначили испытательный срок в пять гонок, также он заплатит штраф в размере около 2 тысяч евро.

В январе во время этапа в Лахти в эстафете на финише команды России и Финляндии боролись за третье место. Финн Йони Мяки помешал россиянину, в результате чего Большунов отмахнулся палкой, а затем врезался в соперника после финиша. В итоге российская команда была дисквалифицирована.

Елена Вяльбе осталась недовольна вынесенным вердиктом Международной федерации лыжного спорта.

"Почему решение принято за день до старта чемпионата? Оно было принято не здесь, советом FIS. Голосование длилось в течение двух дней. У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят", - сказала она в эфире канала "Матч ТВ".

ФЛГР уже отреагировала на это и отправила письмо FIS, в котором указаны недочеты при вынесении решения.

"Для всех это, конечно, странная ситуация. Процедура вынесения данного решения была с недочетами, мы не согласились, отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он должен быть аккуратнее, потому что жюри под словом "блокировка" может понимать что угодно", - добавила Вяльбе.

В четверг в Германии стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. Большунов, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, поборется за медаль в спринте.