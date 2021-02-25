Бывшие руководители "РАМ Банка" задержаны за вывод 1 млрд рублей

В МВД России сообщили о задержании троих экс-руководителей "РАМ Банка" по подозрению в выводе более миллиарда рублей. При этом сам банк уже лишен лицензии.

Следователи считают, что фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 годы незаконно выводила активы банка путем выдачи невозвратных кредитов. Собственно, это и привело к банкротству кредитной организации. В результате ответственность по обязательствам банка было возложено на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Было проведено более 50 обысков в домах подозреваемых и офисах в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае. Изъяты документы и компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.160 УК РФ - "Присвоение или растрата". В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.