Депутаты рассмотрели перспективные союзные программы в сфере безопасности

25 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. В мероприятии, помимо депутатов, приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства и министерств внутренних дел Беларуси и России.

Депутатам была представлена информация о перспективных программах, мероприятиях и проектах в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью в Союзном государстве. В частности, участники заседания обсудили вопросы, связанные с разработкой проекта концепции программы "Обеспечение общественной безопасности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, используемых для транспортного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь". Реализация данной программы нацелена на развитие сотрудничества и формирование условий для повышения общественной безопасности на объектах транспорта в Беларуси и России, минимизацию рисков совершения актов терроризма, оптимизацию механизмов взаимодействия органов внутренних дел на транспорте.

Кроме того, рассмотрен проект концепции программы Союзного государства "Совершенствование инфраструктуры пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и медицинского обеспечения спецконтингента, включая улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей", направленный на улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей, обеспечение воспитательной и психологической работы, организацию социальной реабилитации и адаптации в обществе.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали профильным министерствам и ведомствам завершить согласительные процедуры по данным проектам.

Участники заседания также рассмотрели результаты выполнения Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2017 - 2020 годы и подвели итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2020 году в части финансирования программ и мероприятий по профилю деятельности Комиссии. Парламентарии отметили, последовательный и результативный характер взаимодействия министерств и ведомств Беларуси и России при проведении мероприятий в сфере формирования единого миграционного пространства. Они напомнили, что 19 июня 2020 года в рамках реализации Плана состоялось подписание Соглашения между правительством РФ и правительством РБ о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Подводя итоги исполнения бюджета, депутаты подчеркнули, что союзные программы выполнены с исполнением от 94 до 100 процентов. Реализация части запланированных на 2020 год мероприятий была затруднена из-за эпидемиологической обстановки и ограничений, действующих в Беларуси и России, в связи с чем были приняты решения об их переносе или отмене.