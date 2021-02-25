Geely и Volvo передумали сливаться в одну фирму

Volvo и Geely отказались от анонсированного ранее объединения в одно юрлицо. Год назад компании заявили, что сольются в цельное акционерное общество, бумаги которого будут торговаться на бирже в Гонконге. Предполагалось создание единого управленческого состава.

В новом заявлении говорится, что Geely и Volvo останутся отдельными юрлицами с самостоятельными корпоративными структурами. Взаимная интеграция теперь пройдет в другой форме - компании намерены создать единую фирму по производству силовых установок для своих нужд. Предприятие создадут в 2021 году, оно будет отвечать за выпуск двигателей, трансмиссий, гибридных систем.

Обе фирмы также сосредоточатся на разработке и производстве технологий следующего поколения - электрических установок и систем автопилота.

В 2020-м Geely продала по всему миру 1,32 млн автомобилей, Volvo Cars - 661 713 машин.

Напомним, что Geely владеет шведской Volvo с 2010 года.