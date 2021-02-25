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25.02.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Geely и Volvo передумали сливаться в одну фирму

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Volvo и Geely отказались от анонсированного ранее объединения в одно юрлицо. Год назад компании заявили, что сольются в цельное акционерное общество, бумаги которого будут торговаться на бирже в Гонконге. Предполагалось создание единого управленческого состава.

Фото: скриншот с youtube.com
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В новом заявлении говорится, что Geely и Volvo останутся отдельными юрлицами с самостоятельными корпоративными структурами. Взаимная интеграция теперь пройдет в другой форме - компании намерены создать единую фирму по производству силовых установок для своих нужд. Предприятие создадут в 2021 году, оно будет отвечать за выпуск двигателей, трансмиссий, гибридных систем.

Обе фирмы также сосредоточатся на разработке и производстве технологий следующего поколения - электрических установок и систем автопилота.

В 2020-м Geely продала по всему миру 1,32 млн автомобилей, Volvo Cars - 661 713 машин.

Напомним, что Geely владеет шведской Volvo с 2010 года.

#Geely #Volvo