Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса

Глава Пентагона Ллойд Остин записал видеообращение к военнослужащим США, призвав их вакцинироваться от коронавируса. На такой он пошел на фоне сообщений о том, что треть военных отказывается делать прививку от COVID-19, несмотря на высокий уровень заболеваемости в армии.

В видеообращении Остин заявил, что тоже вакцинировался. "После разговора со своим врачом я поверил, что это будет правильно не только для моего здоровья, но и для моей способности выполнять свою работу", - цитирует РИА Новости министра обороны. Он попросил подчиненных ознакомиться с информацией о вакцине, убедиться в ее безопасности и эффективности и принять лучшее для своих семей решение.

Ранее стало известно, что более трети из около 1,3 миллиона проходящих действительную службу американских военных, которым было предложено вакцинироваться от коронавируса, отказались от прививки. С чем связаны отказы - неизвестно.