Новости

Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса 05:56
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:32
Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций 05:09
Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 05:56
Рубрика: В мире

Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Глава Пентагона Ллойд Остин записал видеообращение к военнослужащим США, призвав их вакцинироваться от коронавируса. На такой он пошел на фоне сообщений о том, что треть военных отказывается делать прививку от COVID-19, несмотря на высокий уровень заболеваемости в армии.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом

В видеообращении Остин заявил, что тоже вакцинировался. "После разговора со своим врачом я поверил, что это будет правильно не только для моего здоровья, но и для моей способности выполнять свою работу", - цитирует РИА Новости министра обороны. Он попросил подчиненных ознакомиться с информацией о вакцине, убедиться в ее безопасности и эффективности и принять лучшее для своих семей решение.

Ранее стало известно, что более трети из около 1,3 миллиона проходящих действительную службу американских военных, которым было предложено вакцинироваться от коронавируса, отказались от прививки. С чем связаны отказы - неизвестно.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются