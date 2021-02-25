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25.02.2021 09:13
Рубрика: Экономика

IATA запустит цифровой паспорт прививок от COVID-19 в авиаотрасли

Текст: Евгений Гайва

Цифровой паспорт прививок от COVID-19 для авиатранспорта будет запущен через несколько недель, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщает BBC.

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Это специальное приложение, в которое будут заноситься данные о прививках пассажиров, позволит быстро проверять данные и тем самым упростит перемещение пассажиров между странами.

Также в приложение могут заноситься и данные тестов на отсутствие заболевания. Как отмечают в IATA, такие цифровые пропуска необходимы сейчас для скорейшего возобновления международных воздушных перевозок, так как во многих странах все еще действуют строгие ограничения, требуется предъявлять результаты ПЦР-теста или проходить карантин.

Пассажиры должны быть уверены, что тестирование, которое они прошли, является точным и позволит им въехать в страну, а также и правительства стран должны быть уверены в том, что тесты, о которых заявляют пассажиры, являются достоверными, указывают в IATA. При этом использование данные о тестировании и вакцинации должно находиться под контролем компетентных органов власти отдельных стран.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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В последнее время появлялось все больше сообщений о выявляемых в разных странах мира поддельных результатов ПЦР-тестов, которые предъявляли пассажиры. Однако главный вопрос заключается во взаимном признании государствами тестов и вакцин.

Потому необходима разработка международных стандартов учета тестов и данных о вакцинации. Как сообщала "РГ", внедрить единые стандарты вакцинации и тестирования на коронавирус в IATA призвали страны уже в январе 2021 года.

Отдельные страны выступали в поддержку этой инициативы. Например, в Греции предлагали освободить от ограничений на поездки, включая карантин, пассажиров, прошедших вакцинацию. В России, также введены сертификаты вакцинации. Оформить их можно через портал госуслуг с 1 января 2021 года.

Как отмечали эксперты "РГ", допуск на борт только пассажиров с сертификатом вакцинации в скором времени может стать мировым трендом.

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