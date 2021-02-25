Правительство отложило введение новых правил техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение отложить новый порядок технического осмотра автомобилей до 1 октября.

Новые правила должны были вступить в силу с 1 марта. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию процесса, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса, напомнил глава кабмина.

"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, - подчеркнул Мишустин на заседании правительства. - Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей".

- Считаю, мы не должны это допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, - заявил председатель правительства.

Осенью новая система должна заработать без сбоев, указал Михаил Мишустин. Ответственным ведомствам предстоит еще раз оценить все процедуры и их техническую реализацию.

"Никаких неудобств для граждан быть не должно, - предупредил премьер-министр. - В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески".