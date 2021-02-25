Какие страны Евросоюза готовы открыть границы для россиян

"У РСТ много представителей за рубежом, практически во всех европейских странах. Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них. Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах", - сказал Игнатьев в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос о сроках открытия границы с Евросоюзом.

По его словам, некоторые страны ЕС уже готовы открывать границы для россиян.

"Я могу из европейских стран назвать, например, Грецию. У властей этой страны желание открыть границы для российских граждан велико. Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и от политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и, если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС", - добавил Игнатьев.

Он также напомнил, что с большинством стран Россия принимает решение об открытии границ на взаимной основе.

Россия по состоянию на февраль 2021 года возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.