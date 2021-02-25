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25.02.2021 14:17
Рубрика: Экономика

Какие страны Евросоюза готовы открыть границы для россиян

Текст: Светлана Ментюкова
У Российского союза туриндустрии (РСТ) есть информация о том, что европейские страны могут начать выдавать визы гражданам РФ этим летом. Об этом сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев, передает его слова "Интерфакс". Он также назвал страны ЕС, которые готовы открывать границы для российских туристов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"У РСТ много представителей за рубежом, практически во всех европейских странах. Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них. Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах", - сказал Игнатьев в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос о сроках открытия границы с Евросоюзом.
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По его словам, некоторые страны ЕС уже готовы открывать границы для россиян.

"Я могу из европейских стран назвать, например, Грецию. У властей этой страны желание открыть границы для российских граждан велико. Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и от политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и, если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС", - добавил Игнатьев.

Он также напомнил, что с большинством стран Россия принимает решение об открытии границ на взаимной основе.

Россия по состоянию на февраль 2021 года возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.

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