Казалось, нет ни единого шанса. Легковушку расплющило между грузовиками

Можно ли выжить в легковой машине, попав в аварию с двумя тяжелыми грузовиками? Причем, оказавшись между ними, как между молотом и наковальней. Оказывается, можно, если ваша машина настолько мала, что по высоте почти полностью помещается под кузовом одного грузовика и капотом другого.

Именно так произошло в китайском городе Лунхуа (провинция Фуцзянь). Белая малолитражка, остановившаяся на светофоре позади бетономешалки, оказалась раздавленной не успевшим вовремя затормозить самосвалом. На замедленном просмотре кажется, что легковушка сжимается как гармошка и вот-вот будет полностью расплющена.

Но нет, обошлось. Большая часть легковушки ушла под бетономешалку и относительно мало пострадала.

Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из покореженного салона женщину-водителя, а затем еще и мужчину, сидевшего на заднем сидении. Пассажир обошелся небольшими ушибами и царапинами, а владелица малолитражки отделалась лишь легким испугом. И долго не могла говорить - рыдала, не веря в свою удачу, рыдала, рыдала.