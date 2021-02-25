Компактный Haval решили не продавать в России под именем "Первая любовь"

Компактный кроссовер Haval First Love ("Первая любовь"), сборка которого сейчас налаживается на заводе компании в Узловой Тульской области, выйдет на российский рынок под другим именем.

Издание "Китайский автомобиль" со ссылкой на свои источники в Haval пишет, что кроссовер будут предлагать в России под названием Haval Jolion (это симбиоз английских слов joy, "радость", и lion, "лев").

Haval Jolion / First Love имеет длину 4,48 м, то есть по этому параметру он сопоставим с Volkswagen Tiguan. Нового "китайца" будут выпускать в России с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Коробки передач на выбор - шестиступенчатая МКП или семиступенчатый "робот". Привод только передний. Машина построена на новой платформе Lemon.

В Китае Haval First Love продается с января 2021 года, там он стоит от 78 900 юаней (900 000 рублей). В РФ Haval Jolion появится в течение нескольких месяцев, комплектации и цены пока неизвестны.