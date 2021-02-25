Композитор Владимир Мартынов отметит свое 75-летие авторским концертом

Юбилейный вечер Владимира Мартынова состоится 27 февраля на сцене Зала Чайковского. Программа нетипична для юбилейного авторского концерта - одно отделение, одно сочинение, один ансамбль.

Творчество Владимира Мартынова - одного из мэтров российской композиторской школы - полно парадоксов. Автор десятков сочинений - от фортепианных пьес до религиозных мистерий, - он не раз признавался, что сам не считает себя композитором, а эпоха музыкальных творцов осталась в далеком прошлом. Эти же мысли проходят красной нитью через его книгу "Конец времени композиторов", ставшую своеобразным творческим манифестом музыканта-философа. Музыка в понимании Мартынова - это особый ритуал, сакральное действо, вводящее слушателя в допотопно-архаическое состояние. Стихийная сила звука неподвластна личности одного человека - это сфера более высоких материй.

Тем не менее Мартынов продолжает создавать новые произведения, которые звучат на лучших площадках мира и в исполнении лучших артистов и коллективов - от Владимира Юровского и Алексея Любимова до "Кронос-Квартета" и Лондонского филармонического оркестра. Единственным сочинением, которое будет представлено на его юбилейном вечере в Москве, станет композиция Der Abschied ("Прощание"), вдохновленная финалом "Песни о Земле" Густава Малера.

От творения австрийского гения Мартынов позаимствовал вступительные аккорды и одну из музыкальных тем, создав на их основе совершенно новую музыку, которую посвятил памяти своего отца - музыковеда Ивана Мартынова. Премьера "Прощания" прошла в Москве в 2006 году: тогда его представил ансамбль Opus Posth под руководством скрипачки Татьяны Гринденко, жены и постоянной соратницы композитора. В юбилейный вечер она также выйдет на сцену Зала Чайковского, где исполнит "Прощание" вместе с ансамблем "Академия старинной музыки" Московской филармонии.

Справка "РГ"

Владимир Мартынов родился в Москве и окончил Московскую консерваторию. В 1973 году начал работать в Московской экспериментальной студии электронной музыки. В 1977 году создал рок-группу "Форпост", а в 1976-1977 годах выступал в Московском ансамбле солистов, исполнявшем авангардную, электронную, минималистскую и средневековую музыку. Среди его сочинений - оперы ("Новая жизнь", "Упражнения и танцы Гвидо"), балеты ("Комде и Медан", "Времена года"), духовные произведения, камерная и симфоническая музыка и многие другие, а также музыка к более чем к 50 кино- и телефильмам. Музыку Мартынова исполняют Татьяна Гринденко, Леонид Федоров, Алексей Любимов, Марк Пекарский, Гидон Кремер, Антон Батагов, Светлана Савенко, Ансамбль Дмитрия Покровского, Кронос-квартет. С 2002 года в Москве проходит ежегодный фестиваль Владимира Мартынова.