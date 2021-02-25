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25.02.2021 13:18
Рубрика: Власть

Кремль: Тема борьбы с бедностью - абсолютный приоритет руководства страны

Текст: Кира Латухина
Борьба с бедностью идет постоянно, эта тема есть во всех национальных планах развития и без нее не проходит ни одно Послание Федеральному собранию, напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать то, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над абсолютной нищетой, Песков сказал: "Мы, конечно, приветствуем успехи наших китайских партнеров". "Китай - это очень большая страна с очень большим населением. Поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и несмотря на все сложности, которые возникают в связи с ковидным кризисом и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - оценил он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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На вопрос, будет ли традиционный раздел по борьбе с бедностью в Послании президента Федеральному собранию и когда в России возможны подобные заявления руководства страны, пресс-секретарь главы государства заявил: "Тема борьбы с бедностью - не с нищетой - опять же критерии совсем разные - это абсолютнейший приоритет руководства нашей страны, президента и правительства".

"Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития, - продолжил Песков. - Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание". "И работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе", - заметил он.

"Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - заключил пресс-секретарь президента.

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