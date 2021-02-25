Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не стал отвечать на вопросы журналистов после спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает ТАСС.

В финале Большунов занял четвертое место, уступив трем норвежцам - Эрику Вальнесу, Ховарду Таугбелю и Йоханнесу Клебо. После финиша россиянин не посетил смешанную зону, в которой спортсмены общаются со СМИ.

После двух спринтерских гонок лидером в медальном зачете стала сборная Норвегии, в активе которой одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды. У команды России медалей пока нет.

Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится до 7 марта.