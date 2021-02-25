Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций

Каракас не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что Каракас стремился к диалогу с ЕС, однако не согласен с вмешательством во внутренние дела. "Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", - цитирует РИА Новости венесуэльского лидера.

Ранее Брюссель расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него 19 человек - высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Причиной стала якобы их "роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".

В ответ Венесуэла объявила посла ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть государство. За последние годы Евросоюз ввел более 50 санкций против Каракаса.