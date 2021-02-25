Объявлен конкурс режиссерских концепций гала-концерта "Славянского базара"

К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, студенты и учащиеся учреждений образования в сфере культуры, обучающиеся по специальностям "режиссура театра", "режиссура праздников", "искусство эстрады (режиссура)" и родственным специальностям, а также иные лица, имеющие опыт проведения культурных мероприятий и заинтересованные в реализации своих творческих идей на одном из крупнейших фестивалей Европы.

"Рекомендации по подготовке режиссерской концепции: отражение в программе концерта тематики Года народного единства, важных событий в общественной и культурной жизни страны 2020 года. Показ лучших достижений белорусского музыкального, хореографического, эстрадного искусства в разных жанрах", - отмечают в министерстве. Кроме того, идеи должны быть возможными для реализации в условиях Летнего амфитеатра с учетом использования современных технологий и спецэффектов при подготовке концертных номеров.

Концепция гала-концерта должна включать в себя изложение идеи и сюжетной линии, структуры построения концертной программы (эпизоды, блоки при их наличии), предложения по творческим коллективам и исполнителям, планируемым для привлечения к участию в концертной программе, а также по художественным и технологическим решениям, спецэффектам, планируемым к использованию при подготовке концертных номеров, предложения по составу режиссерско-постановочной группы мероприятия, а также информацию об авторе концепции с указанием контактных данных.