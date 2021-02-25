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25.02.2021 13:41
Рубрика: В мире

Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация

Текст: Алла Владимирова
Армении нужен разговор, а не конфронтация. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи со своими сторонниками, которые собрались у здания правительства Армении.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Как сообщает "Интерфакс", политика сопровождает многочисленная охрана.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Инцидентов быть не должно. В Армении - атмосфера братства, но это не означает, что политического диалога и обсуждений не будет. В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация", - сказал Пашинян.

Сообщается также, что премьер в сопровождении своего сына, министров и сторонников действующих властей сейчас идут шествием по Еревану.

Тем временем, по данным ТАСС, армянская полиция пытается предотвратить столкновения между сторонниками премьера и его противниками. В частности, сторонники политика предпринимают попытки остановить машины противников и вытащить их из салонов.

Ранее сегодня Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи со сложившейся ситуацией военные требуют отставки Пашиняна и кабмина, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Как заявили в генштабе, "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Документ пописали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

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