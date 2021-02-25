Первый полет дальнего бомбардировщика АНТ-37 состоялся 85 лет назад

25 февраля 1936 года состоялся первый полет дальнего бомбардировщика АНТ-37. А 20 августа того же года после окончания заводских испытаний самолет выполнил беспосадочный перелет Москва - Омск - Москва. За 23 часа 20 минут он пролетел 4955 километров с бомбовой нагрузкой в одну тысячу килограммов.

В середине тридцатых годов прошлого столетия в советском государстве озаботились разработкой собственного дальнего бомбардировщика. Перед специалистами поставили задачу: самолет обязан нести одну тонну бомб и обладать скоростью не менее 350 километров в час.

Работы поручили конструкторскому бюро Андрея Туполева. Разработку вела бригада под руководством Павла Сухого. Самолет получил название АНТ-37, официально - ДБ-2.

Конструкторы решили выполнять проект в виде моноплана с крылом большого удлинения (11,3 метра) и малой удельной нагрузкой. В АНТ-37 было два двигателя. Для постройки использовали отдельные узлы от АНТ-36.

Для самолета распланировали следующие технические характеристики. На внутренней подвеске должна размещаться бомбовая нагрузка - 1050 килограммов. Вооружение - три пулемета ШКАС. Дальность полета самолета - пять тысяч километров, скорость - 250 километров в час.

15 июня 1936 года построили первый самолет. После этого начали заводские испытания. В небо поднимался летчик-испытатель Константин Попов. Через месяц АНТ-37 передали на государственные испытания. Но случилась трагедия - погиб бортэлектрик. Причина - вибрация хвостового оперения, из-за чего оно отвалилось. Поэтому в конструкцию внесли некоторые изменения.

18 февраля 1936 года достроили второй самолет. И 25 февраля он впервые поднялся в небо. Но скорость получилась ниже планируемой, к тому же у него также была выявлена вибрация хвостового оперения. Машину сняли с испытаний и работы в бомбардировочном варианте прекратили.

Но остался один экземпляр. Его решили переделать в рекордный самолет. Установили более мощные двигатели М-86, переоборудовали носовую часть фюзеляжа, смонтировали дополнительные топливные баки, сняли все стрелковое и бомбардировочное вооружение. Самолет назвали "Родина".

24 сентября 1938 года с аэродрома Монино женский экипаж в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой вылетел в Хабаровск. Самолет преодолел более 6,4 тысячи километров за 26 часов 29 минут. Экипаж установил мировой рекорд дальности полета для женщин.