Компания Peugeot представила новый логотип в виде герба с головой льва.

С 1850 года бренд десять раз менял эмблему, но центральной фигурой всегда оставался лев. Новая, одиннадцатая, версия создана специалистами международной дизайн-студии Peugeot Design Lab.

Этот стиль ляжет в основу комплексной экосистемы бренда, не ограничивающейся одной лишь визуальной составляющей.

Как отметили в пресс-службе компании, нынешняя смена логотипа символизирует переход бренда на новый уровень. Согласно стратегии автомобильного альянса Stellantis, французы должны начать выпускать автомобили, которые будут позиционироваться как наиболее роскошные и технически продвинутые в сегменте массовых машин.

Также в Peugeot объявили о трансформации своего сайта в интернете. В ближайшей перспективе он должен стать частью "виртуального дилерского центра", предлагающего покупки в онлайне.

Первой моделью с новым логотипом станет Peugeot 308 (в Европе).

Фото: Пресс-служба Peugeot.