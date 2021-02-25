ФСИН: По факту избиения в колонии в Ярославской области назначена проверка

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что по фактам применения силы в колонии в Ярославской области назначена служебная проверка.

Он напомнил, что 23 февраля на сайте "Новой газеты" были опубликованы видеозаписи, сделанные несколько лет назад в одной из колоний в Ярославской области. На видео зафиксировано применение силы к некоторым заключенным.

"Гарантирую, проверка будет доведена до конца", - сказал Александр Калашников. Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации)", проведенного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству".

Глава ФСИН подчеркнул, что вопросы применения физической силы находятся в ведомстве на особом контроле.