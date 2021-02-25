Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве

Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна. Такое мнение высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он объяснил, что в столице уже некому болеть, так как "все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались", - цитирует РИА Новости. По остальным регионам России подобный прогноз можно делать только исходя из статистики по антителам.

При этом, отметил Жемчугов, для тех стран, где в настоящее время много тех, кто не болел COVID-19, а также тех, кто еще не вакцинировался, риски всплеска заболеваемости остаются.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19 и жертв коронавируса в мире продолжает снижаться уже несколько недель подряд. Однако в ВОЗ также отметили, что новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Так, "британский" штамм обнаружен уже в 101 стране, "южноафриканский" - в 51 стране, "бразильский" - в 29 странах.