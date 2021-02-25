Космонавт показал фото городов России, сделанные с МКС

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал города разных точек России. Снимки он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Это уже не первое "космическое" путешествие по разным уголкам нашей страны, которое показывает Кудь-Сверчков: до этого была подборка фото из космоса городов в новогодних украшениях. Теперь новая десятка: Владикавказ, Пятигорск, Ессентуки, Пенза, Сызрань, Липецк, Магнитогорск, Брянск, Тула и Мичуринск.

"В январе мы с вами совершили путешествие по новогодней России, и тогда я получил довольно много комментариев и отзывов. К сожалению, многие города, которые вы мне писали, мне не удалось сфотографировать.Сегодня постараюсь исправить это", - написал космонавт.

Под снимками уже появились десятки комментариев. Люди с явным удовольствием находят на фотографиях знаковые места своих городов. И еще просят "захватить" кусочек и снять местность километров на сто в сторону.

"Из Тулы всем большой привет!!! И спасибо нашим дорогим космонавтам за такой подарок! Любим! Верим в них! Пусть все у них получится!" - пишет Елена Кудюмова.

"Привет из Мурома! Всем доброго здоровья! Спасибо за фото, Россия прекрасна!" "Космическое спасибо за фото Брянска!", - благодарят жители российских городов.