Рядом с Ржевским мемориалом появится новая железнодорожная станция

Фото: region.tver.ru

Почти половина жителей Тверской области - 49,5% - отдали свои голоса за название "Ржевский мемориал". Второе место - 22,4% - занял вариант "Ржевский мемориал Советскому солдату", третье - 13,5% - "Мемориал Советскому солдату". Всего было представлено пять вариантов названий, отмечают в правительстве Тверской области.

На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. Длина береговой пассажирской платформы будет составлять 170 м, ширина - 6 м. По проекту, вокзал будет представлять собой модульную конструкцию с панорамными окнами в пол и стеклянными элементами крыши. В здании будут располагаться кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, а рядом с вокзалом будет установлен памятник-паровоз. Кроме того, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

Новый остановочный пункт будет находиться в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату - это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал" поездами смешанной тяги. Для удобства гостей от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение - 4 минуты в пути.

Губернатор области Игорь Руденя выразил уверенность, что станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов.

"Мы видим большой поток туристов - уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение", - отметил глава региона.

После строительства станции, также начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка". После реконструкции, время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится.

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом был открыт 30 июня прошлого года. В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны и президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Проект был реализован на народные пожертвовании и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.