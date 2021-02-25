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25.02.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию

Текст: Владислав Куликов

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила "РГ", что Алексей Навальный отправлен из столичного СИЗО в колонию. Конечный адрес прибытия пока не известен.

Фото: Константин Завражин
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Ранее информацию о том, что Алексей Навальный отправлен по этапу к месту отбывания наказания, распространили его адвокаты. "Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но отказались сообщать, в каком направлении. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам", - рассказала ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

Напомним, Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы. Причина: многочисленных нарушений условий отбывания наказания, на которые указала Федеральная служба исполнения наказаний. Мосгорсуд оставил решение в силе. При этом Навальному было зачтено время, проведенное во время разбирательства под домашним арестом. С учетом этого осужденный проведен в колонии 2,5 года.

В ОНК ранее сообщали, что, по данным правозащитников, Алексей Навальный будет отбывать наказание в одном из учреждений Центрального федерального округа. В частности, называлась одна из колоний во Владимирской области. Но это лишь предварительная информация. Точный адрес осужденного станет известен после его прибытия в конкретную колонию, где ему предстоит отбывать срок.

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