В регионах ЦФО будут продвигать продукцию фермеров и садоводов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли, в котором рекомендовано содействовать работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах, увеличивать их количество, а торговые точки с наибольшей проходимостью выделять тем, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства. То есть малоформатную торговлю в перспективе ожидают перемены. Правда, аграрии уверены, что для сокращения пути фермерского продукта до покупателя нужны не только дополнительные торговые места, но и сбытовые кооперативы.

Не всякий частник готов не просто выращивать свою продукцию, но и торговать ею. Надо объединяться. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Клиенты постарели

Несмотря на обилие торговых сетей всех видов и форматов, рынкам и ярмаркам покупатели по-прежнему верны. Ну где еще можно купить сыр, колбасу или сметану не только по цене самого производителя-фермера, но даже подчас из его рук - свежайшие и натуральные? Хотя постепенный отток потребителей в сторону торговых центров с более высоким сервисом и ассортиментом тоже, конечно, очевиден.

Например, один из ярославских фермеров, попросивший не называть его имя, продает свою молочную и овощную продукцию на рынке в Ростове Великом. И он уже сетует, что количество покупателей в последние годы заметно снизилось.

- Я каждый год беру разрешение на торговлю в определенных местах. Мы, в частности, продаем свежее молоко. Суточный надой загружаем в молоковоз и в семь утра встаем на точку, чтобы продавать максимально свежий продукт. Люди знают, подходят к этому времени, - рассказывает фермер. - Но все продать никогда уже не удается. Грубо говоря, 500 литров надоили - 300 продали, а 200 надо пускать в переработку.

По мнению фермера, его клиенты постарели: у тех, кто ходил за его молоком 20 лет назад, дети выросли, а молодежь с утра пораньше вставать не желает, предпочитая закупаться в магазинах, несмотря на то что там и дороже, и молоко зачастую не лучшего качества.

- Сейчас встречаешь старых клиентов, интересуешься, как дела да почему за молоком давно не приходили. А в ответ слышишь: "Да мои дети уже не молоко, а пиво пьют", - вздыхает сельский бизнесмен.

Вопрос сбыта продукции - по прежнему один из самых острых для некрупного сельхозбизнеса

С картошкой, по его словам, похожая история. Если лет пять-семь назад привозили на рынок три тонны второго хлеба и через час ничего уже не оставалось, то сейчас люди откровенно говорят: "Зачем я у тебя буду брать картошку с запасом, которую надо куда-то складывать, когда можно пойти в магазин, купить пять кило и ни о чем не переживать?.."

Ярмарки краски

Проблему реализации фермерской продукции в регионах решают по-разному, но самый распространенный путь - организация ярмарок. Например, на территории Ярославской области для обеспечения жителей фермерскими овощами, фруктами, молоком и мясом, по данным областного департамента АПК, постоянно функционируют 90 ярмарок. Кроме того, периодически организуются ярмарки, в которых участвуют и сельхозпроизводители, и предприятия переработки.

- Администрации муниципальных образований стараются максимально насытить эти ярмарки продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, - поясняет заместитель директора департамента АПК - председатель комитета потребительского рынка Валентина Шишина. - Нашим аграриям рассылаются приглашения, для них выделяются льготные места, информация о проведении ярмарок публикуется в СМИ.

В 2017 году в области пущен проект "Ярославский фермер" - для создания комплексной системы реализации как фермерских продуктов, так и тех, что производят садоводы и огородники. В рамках проекта уже открыто 35 фермерских магазинов и лавок. В частности, такой магазин появился даже в одном из супермаркетов областного центра (магазин в магазине).

В Костромской области, по данным регионального департамента экономического развития, осенью 2020 года ярмарки были развернуты в 25 муниципальных образованиях (всего 3700 мест). В этом году костромичи планируют увеличить количество торговых ярмарочных мест до восьми тысяч, причем предоставляться они будут за 50 процентов от стоимости. Всего же в регионе в этом году планируют провести 200 ярмарок.

В Тверской области, как сообщает Министерство промышленности и торговли региона, в прошлом году на 150 площадках в 36 муниципалитетах состоялось 7894 ярмарки, из них чисто сельскохозяйственных было 97, а универсальных - более 4200. Правда, в Минпромторге отмечают, что это на 18 с лишним процентов меньше показателя 2019 года - из-за коронавирусных ограничений. Кстати, правительство региона уже разработало проект распоряжения, предусматривающего, среди прочего, "выделение необходимого количества мест… для торговли на ярмарках и розничных рынках крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов", а также содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли.

Производит один - продает другой

Вопрос сбыта продукции - по-прежнему один из самых острых для некрупного сельхозбизнеса, согласен председатель Ярославского союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей Василий Егоров. Фермеру, особенно если у него нет большой семьи, просто некогда делать сыр, сметану, ухаживать за животными и одновременно на регулярной основе, самостоятельно продавать все это, да еще и не упуская из виду современные тенденции. Формат, когда к фермерскому молоковозу люди приходили с бидончиками или покупали картошку мешками, уходит, но, для того чтобы продавать более мелко расфасованную продукцию, нужны сертифицированные цеха переработки и фасовки, на которые у большинства некрупных сельхозтоваропроизводителей средств просто нет.

- Ярмарки кому-то наверняка помогают, - объясняет Василий Егоров. - Но постоянно в них участвовать далеко не все могут. Ведь туда, как правило, надо ехать, причем без гарантии, что все привезенное продашь. Фермер обычно живет в глубинке, до многолюдных мест путь неблизкий. Если продукция продана не вся, надо где-то ночевать, куда-то деть товар - проблем много… Поэтому в идеале необходимо создавать инфраструктуру по продвижению фермерских продуктов, то есть сбытовые кооперативы. Реализацией должны заниматься специалисты, знающие, как тот или иной товар позиционировать, чтобы он выглядел не хуже, чем в супермаркете, как выстроить логистику. Кроме того, каждый отдельно взятый фермер, как правило, не может загрузить постоянную торговую точку, поэтому нужно, чтобы существовал какой-то орган, который бы все это регулировал. Допустим, на точке закончилась Васина продукция, и все знают, что после Васиной будут Колину продавать. Потому что в реальности фермерской продукцией все равно часто торгуют перекупщики: у крестьян времени на стояние за прилавком нет.

Впрочем, есть в Ярославской области примеры, когда проблему реализации продукции сельские предприниматели решают, просто объединившись друг с другом.

- В регионе предусмотрены разнообразные формы поддержки фермеров, в том числе и финансовые в виде грантов и займов через областной Фонд регионального развития, лизинг без первоначального взноса. Это приносит свои плоды: в регионе организуются потребительские кооперативы фермеров, - говорит Валентина Шишина. - Например, члены одного из них открыли шесть мясных магазинов в Рыбинске и Ярославле, а другой поставляет в торговые сети капусту, картошку и морковь. Хотя считается, что пробиться туда невозможно. Но люди объединились и вместе сделали требуемый объем.

Если же удастся внести поправки в федеральное законодательство, то, по мнению экспертов, процесс объединения пойдет быстрее. Ярославцы, в частности, предлагают внести изменения в условия предоставления грантов (до 70 миллионов рублей) на развитие материально-технической базы кооперативов. Сейчас для получения этой господдержки в кооперативе должно быть не меньше десяти членов - специалисты предлагают уменьшить эту цифру вдвое. 10 хозяйствам, расположенным вдалеке друг от друга, объединиться без ущемления чьих-либо интересов крайне сложно.

Кстати

В Ярославской области по целевой программе развития регионального АПК открываются заготовительные пункты, куда население и сельхозпроизводители могут сдать выращенные в хозяйствах овощи, фрукты, собранные в лесу ягоды и грибы, а также мясо и птицу. При таких пунктах организованы цеха по первичной переработке мяса. Замороженные и охлажденные полуфабрикаты направляются на предприятия общественного питания и для реализации в розничные торговые точки. В каждом заготпункте установлены холодильник, несколько видов весов, мясорубка, пила для мяса, тестомес и пароконвектомат. Сегодня в регионе работают уже пять таких пунктов: в Первомайском, Некоузском, Мышкинском, Пошехонском и Ярославском районах. Планируется, что к 2022 году их число вырастет до 12.