Владимирцы сняли первый в мире VR-фильм о работе пожарных

Владимирская видеостудия "Новый день" совместно с региональным управлением МЧС создали первое в мире кино о работе пожарных с элементами дополненной реальности. При помощи VR-очков зритель сможет оказаться в очаге возгорания, увидеть пожар глазами бойца МЧС, найти выход из заполненного дымом подвала и спастись по веревке с шестого этажа. Все это максимально реалистично.

Над 18-минутной лентой "Один день из жизни пожарного" работали почти год. Нужно было согласовать идею и сценарий с МЧС, поскольку без участия ведомства проект был бы невозможным. Затем начались поиски площадки для "показательного" пожара - нашли заброшенный цех на окраине города. Сначала тренировались без съемочной техники: кто, где стоит, куда бежит... Потом то же самое с участием спасателей и их спецтехники. И, наконец, с софитами, камерой и командой "Мотор!" Все "огненные" сцены сняли за один день. На площадке работали 20 сотрудников видеостудии и полтора десятка спасателей. Задействовали семь пожарных машин.

- Мы уже несколько лет занимаемся VR-фильмами, сняли ленту о "Золотом кольце", стали с ней резидентами Сколково. Потом решили сделать фильм с погружением в профессию. Самая эффектная и зрелищная - пожарный, с нее и начали. Раньше никто в мире этого не делал, - рассказал "РГ" директор "Нового дня" Александр Кондрашов.

Начинается картина в караульном помещении. Звучит сигнал тревоги, спасатели едут на пожар (эту сцену снимали с коптера). Заходят в объятое огнем помещение, находят пострадавшего, вытаскивают, возвращаются и начинают тушить огонь. Потом происходит взрыв, и двое пожарных на верхнем этаже оказываются отрезаны от выхода. Они вылезают в окно и спускаются по веревкам. Добивает огонь мощная водяная пушка красного "КАМАЗа".

Пресс-показ фильма намечен на 1 марта. Затем его покажут в школах и домах престарелых - для этого у студии есть три мобильных комплекса с 20 VR-очками в каждом.